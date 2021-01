Ao vivo: Anvisa avalia novo pedido emergencial para uso de 4,8 milhões de doses da CoronaVac

PUBLICIDADE

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) define, na tarde desta sexta-feira (22), sobre a aprovação ou não do novo pedido de uso emergencial de 4,8 milhões de doses da CoronaVac, feita pelo Instituto Butantan.

Com previsão de duas horas de duração, a reunião está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube. Assista:

Nesse segundo processo de aprovação, um documento com 933 páginas entregue pelo Butantan será avaliado por duas áreas técnicas: área de eficácia, segurança e qualidade da vacina e área de inspeção e fiscalização. Não será preciso fazer a avaliação de gerenciamento de riscos, pois ela já ocorreu no domingo.

A Gerência-Geral de Medicamentos da Anvisa, por meio de fala do gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos, Gustavo Mendes Lima dos Santos, levando em consideração o cenário da pandemia no Brasil, recomendou a aprovação do uso emergencial, condicionada ao monitoramento das incertezas e reavaliação periódica.

O coordenador de inspeção e fiscalização de insumos farmacêuticos, Fabrício Carneiro de Oliveira, responsável pela Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, também seguiu a linha da Gerência-Geral e recomendou a aprovação do uso emergencial. “As informações prestadas demonstram um cumprimento aceitável da SPF para justificar o uso emergencial da vacina, no atual cenário pandêmico e de calamidade em saúde pública”.

Além disso, Fabrício reforçou a aprovação de “eventuais novos pedidos de uso emergencial nos moldes aprovados até o momento, ou seja, as vacinas sendo importadas prontas pela Sinovac, ou a granel da vacina formulada e estéril sendo importado da Sinovac para envase e acondicionamento no Instituto Butantan”. A diretora da Anvisa, Meiruze Sousa Freitas, também votou pela aprovação do novo lote da CoronaVac no país, apesar de fazer uma série de ressalvas para o Butantan.