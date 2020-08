Anvisa autoriza USP a iniciar produção de ventilador pulmonar Inspire

PUBLICIDADE

Com a participação de quase 200 pesquisadores, o projeto do Ventilador Pulmonar Emergencial Inspire foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a iniciar sua produção. Desenvolvido na Universidade de São Paulo (USP) e na Escola Politécnica (Poli), o objetivo do equipamento é ter baixo custo, ser livre de patente e de rápida produção. Isso oferece uma alternativa para suprir a demanda emergencial causada pela pandemia da covid-19.

“Conseguir viabilizar um produto inovador do zero, em poucos meses, é um feito notável para os padrões brasileiros. Apesar dos avanços, nós, como nação, temos que melhorar nossos processos de inovação para sermos mais competitivos internacionalmente”, explica o professor Marcelo Knörich Zuffo.

Com a autorização, a equipe agora se prepara para iniciar a produção de mil ventiladores Inspire, em parceria com o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), que serão doados para as cidades brasileiras em que a demanda esteja mais alta. A definição dos critérios para a distribuição dos equipamentos está sendo feita em parceria com a Faculdade de Saúde Pública.

“A pandemia tem sido uma oportunidade para dar ênfase a uma das principais missões da Universidade, que é atender às demandas da população. A USP é um reservatório de conhecimento e tecnologia que deve ser acessado sempre que a sociedade precisar. Entre as diversas coisas que aprendemos com essa experiência estão os processos que devem ser adotados para que os projetos ganhem agilidade e também a importância de poder contar com uma rede de colaboradores, formada por pesquisadores, ex-alunos e instituições parceiras”, ressalta o coordenador do projeto, Raúl Gonzalez Lima.

Para o reitor Vahan Agopyan, “nesse momento atípico de nossa história, mais uma vez, a USP, como universidade de pesquisa, mostra sua relevância na produção da ciência e na aplicação desse conhecimento para atender rapidamente às necessidades da sociedade”.

