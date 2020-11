Anuário da Reciclagem 2020 será lançado por meio de live nesta sexta-feira (27)

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (27), a partir de 10h, a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) e a Pragma Soluções Sustentáveis realizarão, por meio de live no Zoom, a segunda edição do Anuário da Reciclagem. Ele surge como um documento com o objetivo de analisar e consolidar informações sobre a cadeia de reciclagem no Brasil e, especialmente, para demonstrar importância do trabalho dos catadores e catadoras de materiais recicláveis na viabilização deste segmento econômico.

O material apresentado é fruto de um grande trabalho de pesquisa e traz importantes informações sobre a realidade dos catadores e catadoras de materiais recicláveis espalhados pelo Brasil. O Anuário apresenta dados importantes como o quantitativo de organizações de catadores no país, o volume e os tipos de materiais recicláveis recuperados por estas, a renda média de seus associados, o faturamento anual das organizações, entre outros dados, que estão divididos e detalhados por regiões, cidades e estados.

“A reciclagem gera redução dos resíduos depositados em aterro, diminuição da exploração de recursos naturais para produção de materiais virgens, geração de renda ao longo da cadeia de logística reversa, entre outros benefícios ambientais e sociais. Somos quase 1 milhão de catadores em todo Brasil, entre organizados em cooperativas e aqueles que atuam de forma individual nas ruas e lixões. Somos responsáveis por 80% dos resíduos que são recuperados no país e durante a pandemia atendemos mais de 10 mil catadores que ficaram sem renda, em razão da paralisação das suas atividades. O Anuário da Reciclagem vem para fortalecer e dar maior visibilidade aos catadores do Brasil”, explica Roberto Laureano da Rocha, Presidente da ANCAT.

Entre os parceiros que contribuíram para que o Anuário da Reciclagem 2020 fosse produzido, estão a Coca-Cola, AmBev, Klabin, ABPO, Danone, Plataforma Reciclar pelo Brasil, Programa Dê a Mão para o Futuro, Programa Recupera, WIEGO, Coalizão de Empresas, AVINA/Iniciativa Regional, ABIHPEC, ABIMAPI, ABIPLA, ABRALATAS, ABIVIDRO, ORIS, UNICATADORES e UNICOPAS.

“Graças ao apoio dos nossos parceiros, conseguimos construir o maior banco de dados com informações sobre catadores do Brasil, no qual temos cadastradas 1.841 cooperativas e associações, as quais contam com mais de 46 mil catadores e foram responsáveis pela recuperação de aproximadamente 1 milhão e 57 mil toneladas de resíduos, que representaram um faturamento de R$ 590 milhões de reais com a venda dos recicláveis”, explica Dione Manetti, Diretor Executivo da Pragma Soluções Sustentáveis.

Participarão, presencialmente, da live:

Dione Manetti – Diretor Executivo da Pragma Soluções Sustentáveis

Luiz Henrique da Silva – Secretário de Finanças, Catador de Materiais Recicláveis – União Nacional de Catadores e Catadoras do Brasil – UNICATADORES

Roberto Laureano da Rocha – Presidente da ANCAT

Serviço

Live de lançamento do Anuário da Reciclagem 2020

Quando: sexta-feira, 27 de novembro, a partir das 10h

Onde: em live via Zoom, as inscrições podem ser feitas pelo site bit.ly/liveanuariodareciclagem2020

Para mais informações: [email protected] ou [email protected]