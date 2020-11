Aneel retira de pauta reajuste de distribuidora do AP e sinaliza redução de conta

PUBLICIDADE

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu retirar de pauta o processo de reajuste tarifário da distribuidora Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA). O relator, diretor Sandoval de Araújo Feitosa, afirmou que pretende aprofundar cálculos e simulações, mas sinalizou que será possível aprovar uma redução nas tarifas dos consumidores do Amapá.

A data base do reajuste é 30 de novembro, e o processo voltará à pauta da diretoria na próxima semana, dia 1º de dezembro. Na segunda-feira, 23, Feitosa havia sinalizado, por meio de seu voto, que pretendia suspender o reajuste e prorrogar a vigência das tarifas atuais por dois meses.

“Esses últimos dias não têm sido fáceis à população do Estado do Amapá, sendo compreensível as reclamações e queixas desde o início da falta de energia no Estado e da precariedade que se verificou desde então”, disse o relator. “Aprofundaremos ao longo da semana as discussões e simulações com as superintendências da Aneel, e avaliaremos, obedecendo todas as regras tarifárias e regulamentos da agência, a possibilidade de, ao processar o reajuste tarifário, obter, em média, uma suave redução das tarifas no Estado, preservando as condições de a CEA prestar o serviço de distribuição e ainda mantendo componentes financeiros negativos que evitarão forte elevação tarifária em 2021”, acrescentou.

Nesta terça, depois de três semanas do apagão que deixou o Amapá no escuro, seguido por um período de racionamento, o fornecimento de energia no Estado foi integralmente restabelecido, informou o Ministério de Minas e Energia (MME).

De acordo com a pasta, o segundo transformador da subestação Macapá foi energizado na madrugada desta terça-feira, 24.

O equipamento foi transportado da subestação de Laranjal do Jari para substituir o que explodiu no dia 3 de novembro. Na segunda, o enchimento com óleo isolante havia sido concluído e o transformador seria submetido a testes para energização.

