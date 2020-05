Ambev vai doar mais de 1,4 milhão de litros de água potável para ajudar comunidades e hospitais públicos

PUBLICIDADE 

A Ambev vai doar mais de 1,4 milhão de litros de água potável para 140 comunidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A quantidade equivale a 700 mil garrafas de 2 litros e é suficiente para ajudar cerca de 240 mil pessoas, que vivem em regiões periféricas com estrutura precária de saneamento e acesso à água potável. Além disso, em São Paulo, 18 hospitais das redes de saúde pública municipal e estadual também receberão garrafas. A iniciativa é da marca AMA da Ambev, água mineral cujo lucro já é 100% destinado a levar água para quem não tem.



“Como uma das maiores empresas do País, sabemos que é nossa responsabilidade ajudar. Neste momento, muitas pessoas encontram grandes dificuldades para ter acesso a água, por conta do isolamento que estamos passando, além dos efeitos econômicos que a pandemia de COVID-19 tem na sociedade. Por ser um recurso tão importante, vimos que precisávamos agir de alguma forma”, afirma Carla Crippa, VP de Relações com a Sociedade da Ambev no Brasil.



A Ambev vai envasar a água de seu próprio processo produtivo, o que é uma novidade para a cervejaria, que até então não envasava a substância dentro de suas fábricas. Mas, como 90% de qualquer cerveja é água, a matéria-prima está disponível e vai ser bem aproveitada agora para combater a epidemia.





A distribuição será em parceria com organizações como a CUFA (Central Única das Favelas), uma instituição de reconhecimento nacional e internacional que ajudou a identificar comunidades para receber as doações de água.



“É de grande valia que uma empresa do tamanho da Ambev esteja olhando para a favelas, neste momento de tensão. E levando o bem mais essencial a quem está precisando, no período atual. São atitudes como essa que vão contribuir para que o mundo saia mais forte e mais unido desta grave crise que estamos passando”, disse Celso Athayde, fundador da CUFA e coordenador geral dos programas “CUFA Contra o Vírus” e “Mães da Favela”.



A água que vai ser doada agora será envasada em garrafas de 2 litros – que são as mais recomendadas para situações como esta, de emergência. A água começa a ser distribuída a partir de 09/5.



“AMA nasceu com o propósito de levar água para as pessoas porque sabemos que muitos brasileiros, ainda hoje, vivem sem acesso a esse recurso. Agora, a água se faz ainda mais necessária, em meio à epidemia de COVID-19, por isso AMA se mobilizou”, afirma Carla.