Ambev doará caixas térmicas para armazenamento e transporte de vacinas

Com o objetivo de garantir o armazenamento e transporte de vacinas, a Ambev doará caixas térmicas que iriam para os ambulantes do Carnaval. Os recipientes serão adaptados e destinados às Secretarias Estaduais de Saúde de 26 estados, mais o Distrito Federal.

Com capacidade de armazenamento simultâneo para mais de 3 milhões de doses de vacinas, as mais de 5 mil caixas térmicas começarão a ser entregues na sexta-feira em que começaria o Carnaval, dia 12 de fevereiro. “Este não é o momento de ter festas nas ruas ou aglomerações. O nosso papel é apoiar o país na vacinação para que em 2022 a gente possa voltar a curtir o Carnaval com saúde e muita folia”, comenta Jean Jereissati, CEO da Ambev.

As caixas térmicas, que foram adaptadas especialmente para o uso médico, são de poliuretano e possuem um termômetro para controle da temperatura. A logística de distribuição será feita pela Ambev, junto com seus parceiros Transportadora Real94 e LZN Logística, e será feita com critérios de priorização dos estados com menor renda e maior população.