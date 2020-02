Adolescente ameaça fazer massacre em escola de MG

PUBLICIDADE 

Um garoto de 13 anos foi levado à delegacia após publicar conteúdo em redes sociais indicando um possível massacre na escola municipal de Patos de Minas-MG. Ele também é acusado de ameaçar matar um colega.

A informação é do jornal O Tempo. Em uma das postagens, o jovem mostrava um jogo de tiro no computador e uma espingarda ao lado da tela. Na legenda, as frases. “Massacre confirmado, galera. Faltem amanhã!”.

Em outra imagem, o adolescente apontou a arma para a tela do computador e escreveu: “O primeiro vai ser o [nome de um colega da escola de 12 anos]”.

A mãe do garoto, de 56 anos, foi chamada à escola. Ela levou consigo a espingarda que aparece nas fotos. No entanto, disse desconhecer as ameaças do filho. Contou, ainda, que segue o adolescente nas redes sociais, mas não viu nenhum conteúdo que indicasse a ameaça.

Porém, o adolescente contou que bloqueou os pais nas redes sociais. Disse que a possível primeira vítima do ataque fazia bullying com ele e que só queria assustá-lo.