Acusado de vender armas para o Brasil é preso no Paraguai

Um homem apontado como líder de uma facção criminosa que vendia armas para o Brasil foi preso na noite de sábado (13), em Assunção, capital do Paraguai. A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad) efetuaram a prisão.

O acusado é conhecido como Turco. Ao ser abordado, ele apresentou uma identidade falsa. A corporação, porém, conseguiu constatar a verdadeira identidade.

A facção criminosa de Turco é chamada de Os Manos e tem ligação estreita com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Turco é considerado braço-direito de Ricardo Luiz Picolotto Pedroso da Silva, vulgo R7, traficante de armas e drogas.

R7 também está na mira das autoridades e foi alvo de mandado de prisão no sábado, mas fugiu. Segundo a Pcerj, Ricardo é “traficante violento e metódico ainda pouco conhecido das polícias brasileiras”.