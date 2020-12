Aberta consulta pública sobre flexibilização da retransmissão da Voz do Brasil

PUBLICIDADE

A Secretaria de Radiodifusão do Ministério das Comunicações abriu consulta pública para receber propostas para elaboração do calendário relativo a 2021 de flexibilização ou dispensa do horário de retransmissão do programa “A Voz do Brasil”. O aviso de consulta pública está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (21).

As sugestões devem ser encaminhadas no prazo de 30 dias, mediante a plataforma Participa + Brasil, no seguinte endereço: https://www.gov.br/participamaisbrasil/consultas-publicas.

Sobre a Voz do Brasil

A Voz do Brasil é o programa de rádio mais antigo do país e do Hemisfério Sul ainda em execução. Essa marca lhe rendeu um espaço no Guinness Book, o Livro dos Recordes, em 1995. Em julho de 1935 foi criado o Programa Nacional, para divulgação dos atos do Estado novo, da era Vargas.

Três anos depois, o Programa Nacional deu lugar à Hora do Brasil, quando passou a ter veiculação obrigatória nas rádios do país, com o horário fixo das 19h às 20h. Em seus primeiros anos, o programa abria espaço para a arte, com execução de músicas e transmissão de radionovelas. Em 1961, o presidente Jânio Quadros costumava usar o programa para transmitir recados escritos por ele de última hora.

O nome A Voz do Brasil foi adotado a partir de 1971. Ao longo dos anos, passou por reformulações. Em 1998, por exemplo, foi incluída uma voz feminina na locução. A abertura do programa, quando uma voz masculina imponente dizia “em Brasília, 19 horas”, tornou-se marca de A Voz do Brasil. Aos poucos, o bordão foi sendo flexibilizado e foram incluídas novas frases de abertura, como “Está no ar a sua voz, a nossa voz, a Voz do Brasil”.

Com agências