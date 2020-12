49 pessoas são contaminadas após surto de covid em asilo

PUBLICIDADE

Quatro idosos morreram após um surto de covid-19 contaminar 49 pessoas em um asilo na cidade de Cantagalo, região serrana do Rio. A Secretaria de Saúde do município confirmou a informação nesta quarta-feira (30).

O secretário interino de Saúde de Cantagalo, Esdras Gil, informou que as primeiras notícias de casos de covid-19 no asilo Visconde Pinheiro, no centro da cidade, circularam no último dia 17, mas só no dia 22 houve a confirmação. Segundo ele, a instituição, que é filantrópica, abriga 50 idosos.

Dois idosos encontram- se internados na enfermaria do hospital do município, que abriga outras duas vítimas de covid-19, totalizando quatro pacientes infectados. Todos os idosos e funcionários do asilo, de acordo com o secretário, passaram por teste RT-PCR.

“Estamos acompanhando e mandando assistência, com médicos da rede SUS municipal à disposição. Foi disponibilizado álcool 70, álcool em gel, produtos para higienização, luvas, máscaras e capotes. Também foram enviados testes RT-PCR, testes rápidos e os medicamentos necessários”, disse Gil.

Segundo ele, o asilo continua funcionando. As visitas, que já não vinham ocorrendo, continuam suspensas.

Com informações da Agência Brasil