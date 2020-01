2º exame descarta coronavírus em família brasileira nas Filipinas

PUBLICIDADE 

Um segundo exame descartou mais uma vez a possibilidade de contaminação por coronavírus na família brasileira que está internada nas Filipinas, em isolamento. A informação foi divulgada pelo telejornal Hora 1, da TV Globo, no início da manhã desta quinta-feira, 30.

A família, que mora em Wuhan, deve continuar nas Filipinas até que um novo exame seja feito e comprove, definitivamente, que não há contaminação. Isso por conta de um protocolo realizado no país que garante um resultado efetivo.

De acordo com o embaixador brasileiro nas Filipinas, Rodrigo do Amaral Souza, a família segue em isolamento até o resultado do último exame, que só deve sair no sábado, 1º. Eles serão examinados por especialistas do Instituto de Pesquisa para Doenças Tropicais das Filipinas.

Ainda segundo Amaral Souza, a família está a par da situação e segue em contato com a embaixada brasileira nas Filipinas.