23 estados brasileiros registram casos suspeitos de coronavírus

Até o meio-dia desta segunda-feira (2), o Ministério da Saúde computou 433 casos suspeitos de Covid-19 (doença causada pelo novo coronavírus). Além das suspeitas, dois casos, importados da Itália, já foram confirmados em São Paulo. Apenas Acre, Amapá, Roraima e Tocantins não registraram suspeitas do vírus.

De acordo com o Ministério da Saúde, São Paulo lidera a lista de suspeita do vírus com 163 casos. Até agora já foram descartados 162 casos em todo o Brasil.

O Ministério da Saúde explica o aumento do número de casos em decorrência do novo método adotado. Agora, o repasse dos casos registrados não precisam da rechecagem parte da equipe da pasta.