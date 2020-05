1º lote de restituição do Imposto de Renda cai na conta nesta 6ª

PUBLICIDADE 

901.077 contribuintes irão receber, nesta sexta-feira (29), o dinheiro do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2020.

Devido às alterações feitas no cronograma, a Receita Federal irá depositar o dinheiro um mês antes do que de costume. Os pagamentos serão divididos em cinco lotes e começarão nesta sexta (29). Com isso, o último grupo receberá o pagamento em setembro. Normalmente os pagamentos começavam em junho e terminavam em dezembro. A antecipação pretende minimizar os efeitos econômicos causados pela pandemia do coronavírus, que tem afetado a economia brasileira.

O primeiro lote contempla contribuintes que têm prioridade legal e está dividido da seguinte maneira:

133.171 idosos acima de 80 anos;

710.275 contribuintes entre 60 e 79 anos;

57.631 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

Para saber se a declaração foi liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet. Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá:

Contatar pessoalmente qualquer agência do BB; ou

Ligar para a central de atendimento pelos telefones: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.