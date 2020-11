11 estados terão mais de 600 leitos prorrogados

PUBLICIDADE

OMinistério da Saúde prorrogou, nesta quinta-feira (12/11), o custeio da manutenção de mais 671 leitos de UTI Adulto para tratamento de paciente com Covid-19 em 10 estados, com investimento de R$ 31,7 milhões. A prorrogação representa 75,9 % dos leitos habilitados para pacientes com Covid-19 no Sistema Único de Saúde (SUS). A ação é como parte do apoio estratégico do Governo Federal no atendimento aos entes federados no combate à pandemia.

Ao todo, já foram prorrogados 11.908 leitos de UTI com investimentos de R$ 570,1 milhões. Desde o início da pandemia, a pasta da Saúde já custeou a manutenção de 15.687 leitos de UTI, sendo 237 leitos pediátricos. O Valor investido pelo Governo Federal é de R$ 2,2 bilhões, pago em parcela única para que os estados e municípios façam o custeio dessas unidades pelos próximos 90 dias – ou enquanto houver necessidade em decorrência da pandemia.

Cada leito de UTI exclusivo para o atendimento aos pacientes com Covid-19 custa diariamente o dobro do valor habitual para leitos de UTI, passando de R$ 800 para R$ 1.600. Os gestores dos estados e municípios recebem o valor antes mesmo da ocupação dos leitos. As medidas fortalecem a rede pública dos estados e municípios e leva atendimento para população em todo o país. Os recursos são repassados a partir da publicação das portarias no Diário Oficial da União.

Apesar de estados e municípios terem autonomia para criar e habilitar os leitos necessários, o Ministério da Saúde, em decorrência do atual cenário de emergência, tem apoiado irrestritamente as secretarias estaduais e municipais e investido em ações, serviços e infraestrutura para o enfrentamento da doença. O objetivo é cuidar da saúde de todos e salvar vidas.

UF MUNICÍPIO ESTABELECIMENTO GESTÃO Nº DE LEITOS PRORROGADOS VALOR (R$) CE IGUATU HOSPITAL SÃO VICENTE MUNICIPAL 10 480.000,00 CE BREJO SANTO IMTAVI MUNICIPAL 7 336.000,00 CE FORTALEZA HGF Hospital Geral de Fortaleza MUNICIPAL 10 480.000,00 CE Total 27 1.296.000,00 RS ALEGRETE SANTA CASA DE ALEGRETE ESTADUAL 7 336.000,00 RS BAGE SANTA CASA DE CARIDADE BAGÉ ESTADUAL 5 240.000,00 RS CACHOEIRA DO SUL HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA MUNICIPAL 5 240.000,00 RS CANOAS HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL 10 480.000,00 RS ESTRELA HOSPITAL ESTRELA MUNICIPAL 10 480.000,00 RS GARIBALDI HOSPITAL SÃO PEDRO MUNICIPAL 10 480.000,00 RS LAJEADO HOSPITAL BRUNO BORN MUNICIPAL 10 480.000,00 RS PORTO ALEGRE HOSPITAL N SRª DA CONCEIÇÃO S/A MUNICIPAL 10 – RS RIO GRANDE SANTA CASA DO RIO GRANDE ESTADUAL 10 480.000,00 RS SANTA CRUZ DO SUL HOSPITAL SANTA CRUZ MUNICIPAL 10 480.000,00 RS SANTA MARIA HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA ESTADUAL 10 480.000,00 RS SAPIRANGA HOSPITAL SAPIRANGA ESTADUAL 5 240.000,00 RS TENENTE PORTELA HOSPITAL SANTO ANTÔNIO TENENTE PORTELA ESTADUAL 5 240.000,00 RS TORRES HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES ESTADUAL 5 240.000,00 RS TRAMANDAI HOSPITAL TRAMANDAÍ ESTADUAL 6 288.000,00 RS CAXIAS DO SUL HOSPITAL GERAL MUNICIPAL 10 480.000,00 RS PASSO FUNDO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO ESTADUAL 13 624.000,00 RS SANTA ROSA HOSPITAL VIDA SAÚDE MUNICIPAL 5 240.000,00 RS VIAMAO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA HOSPITAL VIAMAO ESTADUAL 10 480.000,00 RS VACARIA HOSPITAL NOSSA SRª DA OLIVEIRA MUNICIPAL 5 240.000,00 RS Total 161 7.248.000,00 SC SAO MIGUEL DO OESTE HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO ESTADUAL 6 288.000,00 SC Total 6 288.000,00 BA ILHEUS HOSPITAL DE ILHEUS ESTADUAL 11 528.000,00 BA SALVADOR HOSPITAL FAMÍLIA SAGRADA MUNICIPAL 20 960.000,00 BA Total 31 1.488.000,00 MG CONSELHEIRO LAFAIETE HOSPITAL MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE MUNICIPAL 6 288.000,00 MG GOVERNADOR VALADARES HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL 18 864.000,00 MG ITAJUBA HOSPITAL ESCOLA AISI ITAJUBA MUNICIPAL 10 480.000,00 MG JUIZ DE FORA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA MUNICIPAL 5 240.000,00 MG UBERABA HOSPITAL REGIONAL JOSÉ ALENCAR MUNICIPAL 20 960.000,00 MG Total 59 2.832.000,00 PI TERESINA UNIDADE DE URGÊNCIA DE TERESINA PROF ZENON ROCHA HUT MUNICIPAL 53 2.544.000,00 PI TERESINA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ MUNICIPAL 10 480.000,00 PI Total 63 3.024.000,00 RO JARU HOSPITAL MUNICIPAL SANDOVAL DE ARAÚJO DANTAS JARU MUNICIPAL 5 240.000,00 RO Total 5 240.000,00 MS DOURADOS HOSPITAL SANTA RITA LTDA MUNICIPAL 5 240.000,00 MS PARANAIBA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA MUNICIPAL 5 240.000,00 MS PONTA PORA HOSPITAL REGIONAL DR JOSE DE SIMONE NETTO ESTADUAL 10 480.000,00 MS Total 20 960.000,00 GO GOÂNIA HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CÉLIA CÂMARA MUNICIPAL 8 384.000,00 GO Total 8 384.000,00 RN CAICÓ UNIDADE DE URGÊNCIA DE TERESINA PROF ZENON ROCHA HUT ESTADUAL 6 288.000,00 RN NATAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ MUNICIPAL 5 240.000,00 RN Total 11 528.000,00 SP BARRETOS HOSPITAL DE AMOR NOSSA SENHORA MUNICIPAL 36 1.728.000,00 SP BAURU HOSPITAL ESTADUAL BAURU ESTADUAL 9 432.000,00 SP OSASCO HOSPITAL REGIONAL DR VIVALDO MARTINS SIMÕES OSASCO ESTADUAL 10 480.000,00 SP RIBEIRÃO PRETO HOSPITAL DAS CLINICAS FAEPA RIBEIRÃO PRETO ESTADUAL 30 1.440.000,00 SP SAO JOSÉ DO RIO PRETO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO MUNICIPAL 36 1.728.000,00 SP ARARAQUARA SANTA CASA DE ARARAQUARA MUNICIPAL 10 480.000,00 SP SAO PAULO HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA SAO PAULO ESTADUAL 5 240.000,00 SP CARAGUATATUBA HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE ESTADUAL 10 480.000,00 SP CATANDUVA HOSPITAL ESCOLA EMÍLIO CARLOS CATANDUVA – FUNDAÇÃO PADRE ALBINO ESTADUAL 15 720.000,00 SP SAO CAETANO DO SUL COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL MUNICIPAL 40 1.920.000,00 SP SAO PAULO HOSPITAL SANTA MARCELINA SÃO PAULO ESTADUAL 59 2.832.000,00 SP SAO PAULO SANTA CASA DE SÃO PAULO HOSPITAL CENTRAL SÃO PAULO ESTADUAL 20 960.000,00 SP Total 280 13.440.000,00 TOTAL GERAL 671 31.728.000,00

Com informações do Ministério da Saúde