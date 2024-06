Vinhos da Geórgia chegam ao Brasil e propõem viagem à origem da vinificação

Os vinhos da Geórgia, reconhecidos como o berço da vinificação mundial, desembarcam no Brasil em uma missão internacional liderada pelo casal André e Karla Baader. Em setembro, os wine-hunters, como são conhecidos no Instagram pelo perfil @locoporvino, conduzirão uma série de masterclasses em cinco capitais brasileiras e marcarão presença na Wine South America, feira que ocorrerá de 3 a 5 de setembro em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

Um encontro com a história

Após visitarem cerca de 100 países em busca dos melhores vinhos, André (Brasil) e Karla (Guatemala) estabeleceram residência na República da Geórgia em 2023. Determinados a aprender sobre a tradição vinícola diretamente na fonte, eles agora selecionam os melhores rótulos georgianos para o mercado brasileiro. “Nossa curadoria foca em guiar o setor vitivinícola georgiano para criar rótulos que atendam ao paladar brasileiro, sem perder a tradição milenar do processo da vinificação da Geórgia”, explica André Baader. Segundo eles, esses rótulos são conhecidos por sua potência, acidez e bom teor alcoólico, sendo ideais para vinhos de guarda.

Casal André Baader e Karla Baader, wine-hunters. Crédito: Divulgação

Características dos vinhos georgianos

Segundo André, o objetivo é selecionar vinhos equilibrados e prontos para o consumo imediato. “Temos 500 rótulos cadastrados, aproximadamente. Buscamos vinhos prontos para beber. Afinal, o consumidor que compra um vinho de um país diferente quer degustá-lo logo, sem ter de esperar por 10 anos. Os vinhos em Qvevri já são naturalmente potentes e tânicos. Assim como todos os vinhos georgianos, possuem acidez e potência, sendo considerados os mais gastronômicos do mundo. Muitos comparam um Saperavi georgiano com o Barolo italiano, e acreditamos, sinceramente, que ele será o vinho do churrasco dos brasileiros”.

Wine-hunter André Baader.Crédito: Divulgação

Vantagens comparativas dos vinhos da Geórgia

André destaca algumas vantagens dos vinhos georgianos em relação aos europeus: “Cerca de 500 variedades de uvas indígenas, técnica milenar de produção de vinhos em Qvevris (ânforas georgianas com denominação de origem), e o fato de a Geórgia ser o primeiro país a produzir vinhos no planeta. A maioria dos vinhos não é barricada, pois as ânforas e o terroir fazem o seu trabalho. Não existe concorrência para essas qualidades”, garante ele.

Expansão no Mercado Brasileiro

Karla comenta que a participação na Wine South America visa aumentar o número de vinhos importados no Brasil, inserindo novas vinícolas no mercado e transformando o país em um “target market”. “Nossa meta é, pouco a pouco, trazer vinhos de diferentes microrregiões da Geórgia, diferentes uvas e até mesmo os vinhos naturais, que são muito apreciados atualmente. Queremos apresentar a Geórgia de uma forma que não encontramos em livros nem em cursos de sommelier”.

Um tesouro a ser descoberto

Os vinhos da Geórgia são pouco conhecidos fora do país, mas carregam uma riqueza histórica inestimável. Os vinhos âmbar, elaborados a partir de uvas brancas como a Rkatsiteli e vinificados em Qvevri (grandes ânforas de barro usadas para fermentação, armazenamento e envelhecimento), são uma das joias da vinificação georgiana. André Baader explica que a produção desses vinhos envolve nuances como a porcentagem de casca e polpa utilizada, o uso ou não do engaço, o tempo de contato do vinho com as cascas e o residual de açúcar, variando de vinícola para vinícola.

Wine-hunter Karla Baader.Crédito: Divulgação

Geórgia na Wine South America

André e Karla lideram essa missão internacional inédita, apoiada pela Agência Nacional de Vinhos Georgianos. Com o estande Wines of Georgia na Wine South America e uma masterclass conduzida por eles durante o evento, o casal promete uma experiência única. Além disso, a dupla ministrará aulas e degustações em cinco capitais: Fortaleza, Florianópolis, Recife, Goiânia e Rio de Janeiro.

Oportunidade singular

Aos interessados em adicionar esses vinhos históricos ao seu portfólio, o contato pode ser feito por meio do perfil no Instagram @locoporvino. A chegada dos vinhos da Geórgia ao Brasil representa uma oportunidade singular de explorar uma tradição milenar e descobrir sabores autênticos e complexos que refletem a rica história da vinificação.