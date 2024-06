Vinhos brasileiros celebram conquista histórica em Londres

O Brasil está em festa! Em um feito inédito, os vinhos e espumantes nacionais conquistaram o maior número de medalhas em um único concurso internacional. No prestigiado Decanter World Wine Awards, promovido entre 6 e 11 de maio, em Londres, as vinícolas brasileiras levaram para casa um total de 136 medalhas: 37 de prata e 99 de bronze. Esse desempenho histórico destaca a crescente qualidade e o reconhecimento dos rótulos brasileiros no cenário global.



O Decanter World Wine Awards



O Decanter World Wine Awards é um dos mais importantes concursos de vinhos do mundo. Nesta edição, foram avaliadas 18.143 amostras de 57 países. O júri, composto por 243 especialistas de 33 países, incluía 20 Master Sommeliers e 61 Masters of Wine, assegurando um alto padrão de julgamento e reconhecimento.



Vinhos e Espumantes Premiados



Total: 136 medalhas



Prata: 37

Bronze: 99



Produtos Premiados:



Vinhos: 83

Espumantes: 53

Vinícolas Participantes: 47



Crescimento e reconhecimento



Esse resultado extraordinário reflete não apenas a dedicação e a excelência das vinícolas brasileiras, mas também a evolução contínua do setor. O Brasil já era reconhecido pela vocação na produção de espumantes de alta qualidade. No entanto, o crescente número de premiações para os vinhos tranquilos (sem gás) demonstra que o país também está se estabelecendo como um produtor de destaque nesse segmento.

Impacto para o Setor Vinícola Brasileiro



A conquista de 136 medalhas no Decanter World Wine Awards representa um marco significativo para o setor vinícola brasileiro. Esse reconhecimento internacional reforça a qualidade dos vinhos e espumantes elaborados no Brasil, abrindo portas para novos mercados e consolidando a imagem do país como um produtor de vinhos de classe mundial.



Parabéns às vinícolas brasileiras por mais essa conquista e pelo contínuo esforço em elevar a qualidade dos nossos vinhos e espumantes. Que venham muitos outros reconhecimentos para o Brasil no cenário vitivinícola global!



PREMIAÇÕES



Medalha de Prata

Amitié Viognier 2022 – Amitié Espumantes e Vinhos

Arcano Syrah 2021 – Arcano Vitivinicultura

Barbara Eliodora Syrah 2023 – Vinícola Barbara Heliodora

Barbara Heliodora Sauvignon Blanc 2023 – Vinícola Barbara Heliodora

Casa Geraldo Colheita de Inverno Gran Reserva Syrah 2021 – Casa Geraldo

Casa Geraldo Colheita De Inverno Gran Reserva Viognier – Casa Geraldo

Casa Geraldo Gran Reserva Colheita de Inverno Cabernet Franc 2021 – Casa Geraldo

Casa Geraldo Gran Reserva Colheita de Inverno Cabernet Sauvignon 2022 – Casa Geraldo

Casa Valduga 130 Espumante Blanc de Noir Brut – Casa Valduga

Casa Valduga Espumante Premivm Brut – Casa Valduga

Casa Valduga Terroir Exclusivo Marselan 2020 – Casa Valduga

Casa Valduga Terroir Exclusivo Riesling Renano 2023 – Casa Valduga

Don Guerino Le Franc Cabernet Franc 2022 – Don Guerino

Entre Rios Equilíbrio 2022 – Terras Altas

Essenza Shiraz 2023 – Espaço Essenza

Ferreira Piquant Soléil Syrah 2022 – Vinícola Ferreira

Guaspari Vista do Bosque Viognier 2021 – Vinícola Guaspari

Il Dolce Far Niente Chenin Blanc 2023 – Sacramentos Vinifer

Il Dolce Far Niente Rosé Pinot Noir 2023 – Sacramentos Vinifer

Íngreme Syrah 2021 – Artesã

Maria Maria Heloisa 2022 – Maria Maria

Mayos Jovem Branco 2023 – Vinícola Basso

Monte Castelo Albhus Gran Reserva Syrah 2021 – Monte Castelo

Monte Paschoal Espumante Moscatel – Vinícola Basso

Monte Paschoal Espumante Rosé Moscatel – Vinícola Basso

Pioli Solar Pretenzioso Syrah 2021 – Vinícola Pioli

Refúgio Cinq Syrah 2021 – Vinícola Refúgio

Sabina Syrah 2023 – Sacramentos Vinifer

Salton Espumante Moscatel – Vinícola Salton

Salton Espumante Prosecco – Vinícola Salton

Salton Espumante Rosé Brut – Vinícola Salton

Salton Ouro Espumante Extra Brut – Vinícola Salton

Salton Ouro Espumante Rosé Brut – Vinícola Salton

Sublime Syrah 2021 – Quinta do Canário

Thera Montepulciano 2022 – Vinícola Thera

Thera Sauvignon Blanc 2023 – Vinícola Thera

Uvva Microlote Pinot Noir 2022 – Vinícola Uvva





Medalha de Bronze

Aliança Espumante Brut 2023 – Nova Aliança

Aliança Espumante Rosé Brut 2023 – Nova Aliança

Amana Sauvignon Blanc 2022 – Amana

Amana Syrah 2022 – Amana

Amana Una Sauvignon Blanc 2022 – Amana

Amana Una Syrah 2021 – Amana

Aurora Espumante Branco Brut – Cooperativa Vinícola Aurora

Aurora Espumante Rosé Moscatel – Cooperativa Vinícola Aurora

Aurora Gran Reserva Touriga Nacional 2020 – Cooperativa Vinícola Aurora

Aurora Pequenas Partilhas Cabernet Franc 2020 – Cooperativa Vinícola Aurora

Barbara Heliodora Alvarenga Gran Reserva Syrah 2021 – Vinícola Barbara Heliodora

Barbara Heliodora Gran Reseva Syrah 2021 – Vinícola Barbara Heliodora

Brandina Sauvignon Blanc 2022 – Vinícola Villa Santa Maria

Brasília Maná Syrah 2021 – Cordeiro e Vinho Brasília

Brasília Monumental Syrah 2022 – Vinícola Brasília

Caetano Vicentino Cabernet Sauvignon |Merlot – Caetano Vicentino Vinhas e Vinhos

Casa Galiotto Angelo 2020 – Casa Galiotto

Casa Geraldo Colheita de Inverno Gran Reserva Marselan 2022 – Casa Geraldo

Casa Geraldo Colheita de Inverno Gran Reserva Merlot 2021 – Casa Geraldo

Casa Geraldo Colheita de Inverno Gran Reserva Syrah 2020 – Casa Geraldo

Casa Geraldo Colheita de Inverno Reserva Pinot Noir 2022 – Casa Geraldo

Casa Geraldo Colheita de Inverno Syrah 2023 – Casa Geraldo

Casa Geraldo Espumante Brut 2017 – Casa Geraldo

Casa Geraldo Liberdade Corte Bordalês 2021 – Casa Geraldo

Casa Geraldo Reserva Syrah 2022 – Casa Geraldo

Casa Valduga 130 Espumante Brut – Casa Valduga

Casa Valduga 130 Espumante Rosé Brut – Casa Valduga

Casa Valduga Gran Chardonnay 2021 – Casa Valduga

Casa Valduga Premivm Espumante Extra Brut – Casa Valduga

Casa Valduga Premivm Espumante Nature – Casa Valduga

Casa Valduga Terroir Exclusivo Gewurztraminer 2023 – Casa Valduga

Davos Espumante Brut – Vinícola Davos

Davos Espumante Brut Nature Chardonnay- Vinícola Davos

Davos Espumante Extra Brut – Vinícola Davos

Davos Espumante Rosé Brut – Vinícola Davos

Davos Espumante Rosé Brut Nature – Vinícola Davos

Davos Sauvignon Blanc 2022 – Vinícola Davos

Davos Syrah Rosé 2022 – Vinícola Davos

Davos Syrah Tinto 2022 – Vinícola Davos

Don Guerino Monteolivo Merlot | Cabernet Franc 2022 – Don Guerino

Don Guerino Cemento 2022 – Don Guerino

Entre Rios Syrah 2020 – Terras Altas

Entre Rios Terroir 2022 – Terras Altas

Essenza Cabernet Franc 2022 – Espaço Essenza

Essenza Mantikir Alvarinho 2023 – Espaço Essenza

Essenza Mantikir Espumante Rosé Brut Nature – Espaço Essenza

Essenza Mantikir Espumante Rosé Extra Brut – Espaço Essenza

Essenza Sauvignon Blanc 2022 – Espaço Essenza

Ferreira SF Trompete 2022 – Vinícola Ferreira

Garibaldi Espumante Blanc de Blanc Extra Brut – Garibaldi

Garibaldi Espumante Extra Brut – Garibaldi

Góes Concreto Colheita de Inverno Cabernet Franc| Syrah 2022 – Vinícola Góes

Góes Philosophia Colheita de Inverno Cabernet Franc 2021 – Vinícola Góes

Góes Tempos Colheita de Inverno Sauvignon Blanc 2023 – Vinícola Góes

Jolimont Arinarnoa 2021 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Cave 2021 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Espumante Sur Lie Trebbiano 2022 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2017 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Morro Calçado Reserva Cabernet Sauvignon 2021 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Moscatel 2023 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Pinot Noi r2021 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Reserva Merlot 2021 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Reserva Tannat 2021 – Vitivinícola Jolimont

Legado Flair Brut 2018 – Vinícola Legado

Ferreira Les Nuages De Noir Rosé Brut 2022 – Vinícola Ferreira

Luiz Argenta Cabernet Franc 2018 – Luiz Argenta

Luiz Argenta Cave Merlot 2018 – Luiz Argenta

Mar De Morros Syrah 2021 – Artesã

Maria Maria Gaia Gran Reserva Syrah 2021 – Maria Maria

Maria Maria Iris 2023 – Maria Maria

Mayos Espumante Moscatel – Vinícola Basso

Mayos Espumante Rosé Moscatel – Vinícola Basso

Mayos Reserva Chardonnay 2021 – Vinícola Basso

Miolo Reserva Malbec 2022 – Miolo Wine Group

Mirante do Vale Espumante Blanc de Blancs Brut Nature 2022 – Vinícola Mirante do Vale

Mirantus Alice 2022 – Vinícola Mirantus

Mirantus Sintonia Syrah 2022 – Vinícola Mirantus

Monte Castelo Albhus Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2021 – Monte Castelo

Monte Paschoal Espumante Extra Brut Chardonnay – Vinícola Basso

Monte Paschoal Espumante Rosé Extra Brut – Vinícola Basso

Pioli Syrah 2022 – Vinícola Pioli

Ponto Nero Cult Espumante Nature – Ponto Nero

Ponto Nero Live Celebration Brut – Ponto Nero

Pretezioso Cabernet Sauvignon |Cabernet Franc | Syrah |Petit Verdot 2021 – Vinícola Pioli

Primeira Estrada Sauvignon Blanc 2022 – Primeira Estrada

Quinta do Canário Soberbo Syrah 2021 – Quinta do Canário

Sacramentos Antonella Espumante Rosé Brut – Sacramentos Vinifer

Salton Espumante Prosecco Rosé – Vinícola Salton

Salton Ouro Espumante Brut – Vinícola Salton

Salton Séries Espumante Brut – Vinícola Salton

Salton Séries Espumante Moscatel – Vinícola Salton

Santa Colina Espumante Brut – Cooperativa Nova Aliança

Savoir Rosé 2022 – Vinícola Monte Sant’ana

Thera Auguri Espumante Brut – Vinícola Thera

Thera Chardonnay 2023 – Vinícola Thera

Thera Merlot – Cabernet Franc 2021 – Vinícola Thera

Triacca Seu Claudino Superiore Syrah 2022 – Villa Triacca

Uvva Diamã 2020 – Vinícola Uvva

Uvva Microlote Chardonnay 2021 – Vinícola Uvva