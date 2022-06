Na coluna desta semana: Vinhos da Vila, Don Melchor e Adega Taste

Brasília está cheia de bons eventos que prometem encantar os amantes de vinhos. Confira o que vem por aí

Vinhos da Vila – Festival de Vinhos Nacionais

Brasília está fermentando com tantos eventos relacionados ao mundo do vinho. Isso só demonstra o quanto o vinho é importante para o brasiliense e como o resto do Brasil também enxerga nossa cidade como importante centro consumidor desta bebida.

O Vinho da Vila, importante festival de vinhos nacionais, terá sua primeira edição na Capital, nos dias 25 e 26 de junho. O evento irá ocorrer na praça central do Casapark, irão participar 20 vinícolas brasileiras, com mais de 200 rótulos para degustação e venda. Além da degustação terão aulas e harmonizações de pratos.

Para quem ainda não conhece os vinhos nacionais é uma excelente oportunidade para aprender um pouco mais sobre o que tem sido produzido no Brasil, neste festival terão vinícolas de várias regiões, como Bahia, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Entre os destaques estão os vinhos da Vinícola Fin (Missões – RS), Vinícola Cave Antiga (Farroupilha – RS), Miolo (Serra Gaúcha – RS e Bahia), Rio Sol (Pernambuco), Tenuta Foppa e Ambrosi (Garibaldi- RS), Vivant – Vinhos em Lata (Caxias do Sul – RS), Salton, Gazzaro e Courmayer.

A curadoria das vinícolas ficou a cargo da empresária e chef Larissa Fin, fundadora da Casa Vitis e idealizadora do Vinho na Vila. A ideia de Larissa é apresentar diferentes produtores ao público, ampliando o repertório dos consumidores sobre a riqueza da nova geração de vinhos brasileiros. “Os vinhos brasileiros evoluíram muito nos últimos anos com enólogos e tecnologia de ponta, nossos produtos são premiados no Brasil e no exterior. O Vinho na Vila tem como objetivo levar os vinhos brasileiros para as cidades e capitais. Uma oportunidade que o público só teria acesso indo até as vinícolas, pois muitas são pequenas, e produzem vinhos boutiques”, afirma.

O valor do ingresso é de R$ 99,00, na pré-venda; R$ 120,00, primeiro lote; e R$ 150,00 no segundo lote. Cada ingresso dá direito a uma taça e para provar os vinhos das vinícolas em um dos três horários de degustação. Confira os horários: Sábado – 11h às 14h | 14h30 às 17h30 | 18h às 21h. Domingo – 11h às 14h | 14h30 às 17h30 | 17h às 20h. A classificação indicativa é 18 anos.

Essa era a oportunidade que faltava para você conhecer e provar os vinhos brasileiros. Não perca tempo e garanta o seu ingresso! https://www.ingresse.com/vinho-na-vila-brasilia.

Don Melchor – Premiado vinho Chileno

O vinho Don Melchor, da vinícola Concha & Toro, vem se destacando ao longo dos anos pela sua qualidade e assim logrado conquistar altas pontuações, junto a renomados críticos internacionais.

Um dos maiores críticos internacional, Robert Parker, avaliou o vinho Don Melchor 2018 com 100 pontos, que é a pontuação mais alta, o que significa que para esse crítico este produto possui todos os atributos para ser considerado um grande vinho.

O vinhedo Don Melchior está localizado em Puente Alto, no Vale do Maipo, Chile, região conhecida pelo cultivo das uvas tintas, onde possui todas as características necessárias para o bom desenvolvimento da casta Cabernet Sauvignon, em decorrência de suas características climáticas e de solo. Além disso, é preciso levar em consideração o trabalho humano, na elaboração do vinho. Neste caso o enólogo Enrique Tirado, busca manter esta excelência e trazer para a nova safra Don Melchor 2019, características exuberantes e únicas, comuns aos grandes tintos feitos com a Cabernet Sauvignon.

O sucesso de um vinho depende em grande parte do trabalho feito no vinhedo, o vinho se faz no campo. Assim, alguns desafios devem ser vencidos durante esse processo. Desde o momento do plantio, à colheita, escolha das parcelas e do percentual de cada variedade que irá compor o novo vinho, provas e mais provas, até o envase, tudo é minuciosamente observado. É com desempenho “cirúrgico” que Enrique Tirado acompanha todas as fases da produção, fato que se repete a cada ano. Não poderia ser diferente com a safra 2019. “Don Melchor significa para mim a busca constante da melhor expressão de cada parreira dentro do vinhedo, para assim obter em cada vindima a beleza do equilíbrio do terroir de Puente Alto”, comenta o enólogo.

De acordo com Tirado “uma nova safra de Don Melchor nasce quando damos forma à arquitetura do “assemblage”que irá compor o vinho, proveniente principalmente dos diferentes Cabernet Sauvignon dos distintos lotes do vinhedo e, em alguns anos, com pequenas participações de outras variedades do vinhedo: Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot, para aumentar a complexidade do blend final”, explica Tirado. Assim, todos os anos no povoado de Lamarque, Bordeaux, na França, o enólogo se reúne com Eric Boissenot – filho do renomado consultor bordalês Jacques Boissenot – para degustar entre 150 e 200 lotes de vinhos do vinhedo, selecionando apenas aqueles que, na proporção exata, definirão uma nova safra de Don Melchor.

Uma vez definida a mescla, a nova safra de Don Melchor é transferida para barris de carvalho francês dos bosques de Allier, Tronçais e Nevers. Cerca de dois terços dos barris são novos e o terço restante já foi usado anteriormente. Após um período de 14 a 15 meses, o vinho é engarrafado e continua seu envelhecimento por mais um ano, desenvolvendo assim a complexidade e a elegância próprias de Don Melchor.

Adega Taste Brasilia Festival

Ainda não visitou o Taste Brasília Festival? Aproveite que este é o último final de semana deste festival, que possui uma adega incrível, com vinhos da importadora Grand Cru.

A Adega é um dos espaços mais badalados do festival, onde o visitante faz um brinde especial, degustando as melhores bebidas e participa de cerca de 24 aulas práticas onde aprende desde harmonizar pratos e bebidas até montar a sua adega.

A Grand Cru realiza as aulas com sommeliers durante todos os dias do festival, com aproximadamente meia hora de duração, com temas como: Malbec, Roteiros Imperdíveis e Como montar a sua Adega; e claro, sempre termina com um brinde.

Gustavo Guedes. Foto: Divulgação/Taste

Taste Brasília Festival

Datas: 3, 4 e 5 de junho (sextas-feiras aos domingos)

Local: Pontão do Lago Sul

Endereço: SHIS Ql 10, Lote 1/30 Lago Sul, Brasília – DF.

Horários: Sextas-feiras – 17h às 23h

Sábados – duas sessões – 12h às 23h (Taste Sunset – 18h às 23h)

Domingos – Sessões únicas – das 12h às 20h

Vendas de ingressos online e informações: brasil.tastefestivals.com