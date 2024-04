Brasília recebe Road Show 2023 dos Vinhos Portugueses

Um dos eventos mais aguardados do ano, o “Road Show 2023 dos Vinhos Portugueses” já tem data e lugar marcados: 24 de abril, no Windsor Hotel, em Brasília. A programação foi pensada para envolver tanto os apreciadores de vinho quanto os profissionais do setor, com uma extensa variedade de aproximadamente 200 rótulos disponíveis para degustação, masterclasses e o Wine Game, que colocará à prova o conhecimentos dos participantes sobre os tesouros das vinícolas portuguesas.

Os vinhos portugueses conquistaram um lugar de destaque no paladar dos brasileiros. Estão na lista dos preferidos deles, sendo reconhecidos como uma escolha de excelente custo-benefício. Esses encontros, como as feiras e eventos do setor, são não apenas cruciais para os profissionais ampliarem seus conhecimentos e aprimorarem suas habilidades, mas também uma oportunidade imperdível para o público em geral explorar mais sobre os vinhos portugueses, sua rica cultura, bem como os produtores por trás deles.

Esse “road show” trará rótulos das mais variadas regiões vitivinícolas de Portugal, como Douro, Alentejo, Lisboa, Dão, Bairrada, dentre outras. Além disso, os participantes terão a oportunidade de provar variedades de uvas autóctones, ou seja, originárias deste país. A lista é extensa, com mais de 250 castas, como a Touriga Nacional, Trincadeira, Rabigato, Arinto, Baga e Castelão.

Entre os produtores que brindarão o evento com sua presença, há muitos já conhecidos e outros estreantes. Eis algumas adegas: Abegoaria Group, Adega Da Vermelha, Aveleda, Barcos Wines | Adega Ponte Da Barca, Cadeado, Carm, Carmim, Cartuxa – Fundação Eugénio De Almeida, Casa Ermelinda Freitas, Casa Relvas, Dona Maria- Julio Bastos, Enoport Wines, Falua – Wine’s From Portugal, Herdade Do Peso, Casa Ferreirinha, J. Portugal Ramos Family Estates, José Maria Da Fonseca, Manuel Costa & Filhos, Quinta Da Devesa, Quinta Da Lapa, Quinta Dos Avidagos, Quinta Nova De Nossa, Senhora Do Carmo, Real Companhia Velha, Rocim Wines, Vercoope.

A programação do evento inclui ainda masterclass sobre vinhos portugueses com a jornalista especializada em vinhos e sommelière Etiene Carvalho, experiente na área de Comunicação Social, redes sociais e educação, formação e divulgação de conteúdo enogastronômico, degustações, palestras e muito mais. Para participar, os interessados – profissionais ou não – devem se cadastrar no site.

Confira nos links abaixo: