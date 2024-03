Oscar 2024: os bastidores dos discursos de sucesso

Descubra os segredos por trás das falas memoráveis dos vencedores e como eles transformam imprevistos em momentos inesquecíveis

Pensando em ensaiar seu discurso? A prática é essencial e uma ótima estratégia para brilhar ao falar bem em público, porém, é preciso estar preparado para sair do script quando necessário. Mesmo quando planejamos, a chances de improvisação são elevadas em situações inesperadas. No entanto, o treino prévio desenvolve habilidades cruciais, pois, ao preparar-se para a fala, além de ganhar mais segurança e domínio sobre o assunto, ainda terá a chance de se sair bem caso seja necessário um improviso. O gatilho da prontidão será acionado e você saberá que poderá sair do eixo temático, do programado, mas estará pronto para isso. O mais importante é não se perder em meio às ideias. Lembre-se: a franqueza e a naturalidade diante do inesperado são mais impactantes que uma fala ensaiada ou o esquecimento dela. Geralmente, o público encara com bons olhos quando o orador é autêntico e a forma como ele sabe lidar diante dessas situações.

Foi o que aconteceu na madrugada da última segunda-feira, durante a cerimônia do Oscar de 2024. Emma Stone, ao receber o prêmio de melhor atriz por seu papel em “Pobres Criaturas”, encantou a plateia com seu discurso. Ela fez uma breve brincadeira sobre seu vestido rasgado no evento e a voz esgotada, mostrando leveza e irreverência diante do inesperado. No fim das contas, o que importa não são os imprevistos, mas sim como lidamos com eles.

No improviso, é preciso fazer o melhor com o que temos, transformando cada momento em uma oportunidade única e memorável.

Em eventos importantes, como o Oscar, por exemplo, é comum alguns premiados recorrem a anotações para não esquecer detalhes importantes em seus discursos, já que a forte emoção pode atrapalhar a memória. O válido é passar a mensagem e se ler for a solução, tudo bem, como foi na entrega da estatueta para a categoria de melhores efeitos visuais no filme Godzilla Minus One. Em muitos casos, mesmo com a colinha em mãos, o premiado ou orador decide não usá-las, confiando em sua preparação prévia. Nesta situação, a função do roteiro já cumpriu o seu papel em capacitá-lo para a subida triunfal ao palco. É tudo uma questão de confiança e adaptação ao momento.

Também há situações nas quais se ensaiam um improviso. Felizmente, neste caso, tudo saiu exatamente como no script. Já pensou um improviso de um improviso?

Dicas para um discurso impecável:

Emoção: permita-se expressar suas emoções genuínas, pois é isso que cativa a audiência. Se vier o choro, uma voz embargada pela emoção da alegria – e não do medo –, deixe fluir. Não há como emocionar o outro sem uma real entrega, e isso só ocorre fora do script;

Apelo ativista: falar sobre causas nobres pode gerar engajamento e debate, seja temas sociais, políticos, étnicos, ideológicos, religiosos, climáticos, entre outros;

Apelo motivacional: incentivar o crescimento pessoal do outro sempre é bem-recebido;

Vulnerabilidade: existe poder na exposição de uma fraqueza, de uma limitação, de um erro. Quando assumimos um momento difícil publicamente, cria-se conexão com a plateia, pois, certamente, todos já viveram dias ruins. Tal atitude é sinônimo de coragem, ousadia e humildade.

Lealdade aos valores: seja autêntico e fiel aos seus princípios, independentemente da opinião alheia.

O discurso não deve ter o objetivo de agradar, mas de expor uma mensagem que seja verdadeira. Não tenha medo de ser quem você é, não se envergonhe das suas origens. Isso é sinônimo de caráter e lealdade.

Rapport: cite nomes de pessoas da plateia. Seja por admirá-las, por se recordar de um momento juntos, seja pra agradecê-las, pra apoiá-las, pra trazer uma curiosidade. Sempre que citar alguém haverá uma conectividade interessante.

Vamos revistar alguns momentos memoráveis em que as estrelas do cinema souberam adaptar-se ao improviso, superando até mesmo suas próprias expectativas.