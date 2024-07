Como se manter calmo em uma exposição pública?

Calmantes são frequentemente usados para tratar transtornos de ansiedade, mas será que são a melhor escolha para melhorar a performance em uma exposição pública? Desde sua descoberta nos anos 50, os ansiolíticos têm ajudado a aliviar a tensão e promover o relaxamento. No entanto, a decisão de utilizá-los para enfrentar o medo de falar em público envolve considerações importantes sobre seus efeitos colaterais e o impacto na concentração e na memória.

Ansiedade e falar em público podem ser uma combinação complicada. Embora os ansiolíticos ajudem a reduzir os sintomas de ansiedade, seu uso em situações específicas, como apresentações públicas, pode ter consequências indesejáveis. Os efeitos colaterais, como sonolência, sedação e até amnésia, podem comprometer a concentração e a performance, levantando a questão: vale a pena usar esses medicamentos apenas para essas situações?

Efeitos colaterais dos ansiolíticos

O uso inadequado ou excessivo de ansiolíticos pode trazer sérios riscos à saúde. Combinações com outros medicamentos ou álcool podem ser fatais. Entre os principais efeitos colaterais estão:

Cansaço

Sonolência

Confusão mental

Amnésia

Tremor nas mãos

Alucinações

Dor de cabeça

Pele e olhos amarelados

Dificuldade para respirar

Alteração na capacidade motora

Alteração de memória

Perda de equilíbrio

Irritabilidade

Náuseas

Principais ansiolíticos

Alprazolam

Bromazepam

Clonazepam

Diazepam

Estazolam

Lorazepam

Midazolam

Nitrazepam

Uso de fármacos para tratar a fobia social

O tratamento farmacológico da fobia social começou em 1985, com estudos clínicos em pacientes com essa condição. O primeiro estudo com fenelzina mostrou melhora em sete de onze pacientes tratados por sete meses. Outro estudo, utilizando tranilcipromina, observou melhora significativa em 62% dos pacientes após um ano de tratamento. Apesar dos resultados positivos, os efeitos colaterais como hipotensão ortostática, insônia e irritabilidade destacam a necessidade de um acompanhamento médico cuidadoso e ajuste de dose.

A Anvisa alerta sobre os riscos da automedicação. Segundo a OMS, mais de 50% dos medicamentos são prescritos ou usados de forma inadequada, e 50% dos pacientes não seguem as prescrições corretamente. Todo medicamento apresenta riscos, e é crucial considerar o risco-benefício junto com um profissional de saúde.

A fobia social é um medo persistente de ser criticado em situações sociais, que pode limitar severamente a vida do indivíduo. Diferente da ansiedade social normal, a fobia social paralisa e prejudica o bem-estar e desempenho da pessoa. Avaliar a intensidade, duração e sintomas é essencial para determinar a necessidade de intervenção médica.

Além dos medicamentos sintéticos, existem alternativas menos agressivas, como ansiolíticos fitoterápicos, que incluem:

Valeriana

Passiflora

Camomila

Lúpulo

Erva cidreira

Alimentos como banana, peixes, grão-de-bico e chocolate, ricos em triptofano, também ajudam a elevar a sensação de bem-estar ao estimular a produção de serotonina no organismo.

