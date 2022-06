Uma nova visão para o pão de mel, onde aproveitar o mês junino e muito mais

O doce toque do talento…

Natural da Bahia, mas vivendo entre pontes aéreas entre a capital brasileira e São Paulo, Glauber Britto (foto) é um desses talentos que Brasília tem tido a sorte de conhecer. Graduado pelo Le Cordon Bleu Paris, o rapaz teve a responsabilidade de levar seu talento nas invenções do Pão de Mel Gourmet da Cheio de Graça.

para Brasília

Entre suas criações para a Pão de Mel Cheio de Graça, estão os pães de mel de brigadeiro de manjericão e frutas vermelhas. Tendo visitado mais de 35 países, todo seu talento está nas nuances desses pãezinhos super deliciosos (foto). Uma excelente adição para os brasileiros.

Outback mais perto que você imagina

Aos moradores de Taguatinga e região, uma novidade incrível: o Outback finalmente chegou ao Taguatinga Shopping. E para aquecer os nossos corações – tanto com a presença no querido shopping quanto as comidinhas – o estabelecimento está com menu especial para esse inverno de Brasília, opções deliciosas de fondue doce (foto).

Menu junino no Dudu Bar

O mês de Junho está sendo especial no Dudu Bar (303 Sul). A casa, comandada pelo chef Dudu Camargo, apresenta menu de três etapas em referência às Festas Juninas até o fim do mês, para quem quer curtir um sabor junino com toque especial do chef. De entrada, a Brusqueta de pamonha com linguiça e cebola flambada na cachaça coberta de queijo da roça (R$36,97).

Para o prato principal, a novidade é o Caldo verde de três batatas, couve, alho poró e carne seca (R$36,97). A sobremesa tem um sabor tradicional da época, com um sabor especial do chef: a canjica da casa, servida com sorvete de amendoim salgado, e gotas de calda de vinho tinto com goiabada cascão (R$19,97). Para acompanhar o menu junino, a Caipiroska de quentão (R$33,97). Além de pedir cada item separadamente, é possível degustar as três etapas do menu, com drinque, por R$99,97, por pessoa. As novidades estão disponíveis todos os dias, para o almoço e jantar.

Clima de Arraiá na terra do gelato

A Stonia entrou no clima junino! O estabelecimento trouxe novos sabores para honrar os amantes do mês junino. Com dois lançamentos, a gelateria promete arrasar nos ingredientes de festa junina. As opções são de Paçoca (foto) e Pé de Moleque. Vale a pena para quem ama essa mood junina e gelatos.

