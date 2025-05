Saiba como uma parceria de sucesso pode fortalecer a sua marca

As parcerias são ferramentas poderosas para impulsionar o crescimento e o sucesso de qualquer negócio. Quando marcas com sinergia se unem, o valor agregado é percebido imediatamente pelos consumidores — despertando curiosidade e desejo, especialmente quando essas marcas compartilham os mesmos valores e objetivos.

Para celebrar o mês das mães, a coluna de hoje traz o exemplo de duas mulheres que, com estratégia e criatividade, construíram uma parceria poderosa, capaz de gerar valor e resultados concretos. A experiência delas mostra como é possível expandir seu negócio, fortalecer sua marca e aumentar sua receita.

Não é só no mundo artístico que as celebridades brilham. Muitos atores, apresentadores e atletas também empreendem com sucesso. É o caso da atriz e produtora cultural Vanessa Giácomo, que começou como embaixadora da Dom Casero — marca de biscoitos finos e chocolates — e hoje é sócia da empresa.

Tatiane Freitas e Vanessa Giacomo. – Foto: Divulgação

Vale lembrar que o brand ambassador ou embaixador de marca é alguém que representa positivamente uma empresa, promovendo seus produtos ou serviços e estabelecendo uma conexão genuína com o público. Pode ser uma celebridade, influenciador, funcionário ou mesmo um cliente encantado pela marca.

Vanessa começou como cliente da Dom Casero, encantou-se pela marca e, com o tempo, transformou essa afinidade em sociedade.

“Minha ligação com a marca começou cercada de afeto. Já era cliente e, em um momento especial, fui apresentada à Tati por uma grande amiga em comum, Talita. Fico muito feliz em poder participar da criação das campanhas, do posicionamento da marca, da criação dos biscoitos e de tudo o que me encanta no universo surpreendente da Dom Casero. Esta parceria surgiu para fortalecer ainda mais minha relação com a marca”, conta a atriz.

Tatiane, como foi a entrada da Vanessa na empresa?

Tatiane Freitas, sócia e diretora comercial da Dom Casero, responde:

“Somos apaixonados pela arte de surpreender. Nosso propósito é proporcionar uma experiência de excelência em tudo o que fazemos. Os biscoitos da Dom Casero refletem esse cuidado: cada mordida ativa a memória afetiva e nos transporta aos momentos da infância. A vinda da Vanessa representou uma união de propósitos. Ela trouxe novas experiências para o nosso público, abriu portas para novos negócios e estimulou a criatividade e a inovação nas campanhas. Sua presença fortaleceu a marca e gerou identificação e desejo entre nossos clientes.”

Vanessa também celebra o momento:

“Que orgulho dessa marca Dom Casero, da qual hoje sou sócia e diretora criativa! A cada conquista, reconhecemos quantos corações estão pulsando ao nosso redor, trabalhando para entregar o melhor aos nossos clientes.”

Tatiane complementa:

“A reputação e a confiança que as pessoas têm nela ampliaram nosso alcance, atingindo públicos que não acessaríamos por outros meios. Essa parceria trouxe um aumento no valor médio das compras por cliente e fortaleceu nossa imagem. Desde o início, estabelecemos um compromisso de longo prazo e trabalho em conjunto com a Vanessa — e isso tem feito toda a diferença.”

Além da parceria com a atriz, Tatiane explica que o crescimento da marca também veio de estratégias bem pensadas: investir em branding, otimizar o atendimento ao cliente, diversificar produtos e serviços, apostar em campanhas eficazes, aplicar tecnologia para análise de dados e processos, e promover treinamentos para a equipe com foco em vendas.

Qual é a dica para trazer alguém como embaixador ou sócio?

Tatiane responde:

“Escolha alguém alinhado com os valores da sua empresa. Deixe claro o que você oferece e o que espera receber. Mostre como ambos os lados se beneficiarão. Estabeleça regras claras, mantenha uma comunicação aberta e cultive um relacionamento de longo prazo.”

Para as mulheres, mães e empreendedoras, qual mensagem você deixa?

“Não desistam no primeiro obstáculo. Sempre haverá desafios no caminho, mas é preciso acreditar e seguir. Quando confiamos na nossa missão de vida, tudo se torna mais leve. Escutem sua intuição, observem ao redor, mas não deixem que isso as paralise. Empreender é uma missão. Parabéns a todas vocês que transformam vidas e contribuem para uma sociedade melhor todos os dias. Feliz Dia das Mães!”

A parceria entre Vanessa e a Dom Casero é um exemplo claro de como a combinação de talentos e propósitos pode trazer resultados excepcionais. A capacidade da atriz de se conectar emocionalmente com o público fortalece o marketing e o branding da empresa, gera maior alcance e influencia diretamente nas decisões de compra.

Buscar parcerias alinhadas aos valores e à visão do seu negócio, com regras claras e confiança mútua, é uma estratégia inteligente. Além de aumentar os lucros, essa união favorece a inovação, a redução de custos e a criação de novos produtos e mercados. Bons parceiros tornam-se um diferencial competitivo — agregam valor, compartilham conhecimento e impulsionam o crescimento.

Para todas as mães que nos acompanham, desejamos um dia espetacular. Até a próxima!