Mulheres que inspiram – Conheça Marly Santos

Empreender é extremamente desafiador, não é mesmo? E para uma mulher, esse desafio exige ainda mais força. Não se trata apenas do que se quer conquistar, mas de todo o caminho percorrido até lá. Para muitas dessas mulheres corajosas, isso inclui cuidar da casa, dos filhos, dos negócios, do amor e, principalmente, delas mesmas. O desafio diário é transformar a rotina em algo admirável e glamoroso.

Se você é mulher e busca inspiração para abrir seu próprio negócio em 2025, conheça a história de Marly Santos. Sua trajetória é um convite à coragem para concretizar sonhos.

"Ser dona de uma loja significa ter uma rotina intensa, mas aprendi que autocuidado não é luxo — é prioridade. Cuidar de mim faz toda a diferença." — Marly Santos

Sucesso – Na prática, empreender é enfrentar desafios e superar dificuldades. Para você, que veio de uma cidade pequena do interior da Bahia, qual o significado de empreendedorismo?

Marly: Empreendedorismo é uma palavra forte, com um peso enorme em nossas vidas, especialmente para nós, mulheres. Empreendemos no lar, nos negócios e em nós mesmas. Para mim, empreender é um ato de confiança e inovação, e a moda é minha aliada nessa jornada. Cada peça escolhida é um investimento em elegância que transcende estações. Sou muito grata por fazer parte desse universo e acredito que o lugar onde nascemos não determina onde podemos chegar.

Sucesso – Qual o seu diferencial e propósito na sua empresa?

Marly: Para mim, não é apenas escolher roupas, é pensar em cada mulher que será impactada por cada look. Na 50grausstore, moda é empoderamento e autoexpressão. Cada peça é selecionada com cuidado para valorizar a beleza e a singularidade de cada mulher. Há roupas que apenas vestem, mas há roupas que transformam.

Sucesso – Como você lida com a vulnerabilidade?

Marly: Lidar com a incompletude é um desafio diário. Às vezes, não conseguimos realizar tudo o que planejamos, e isso exige humildade para aceitar que nem tudo está sob nosso controle. Transformar essas lacunas em novos caminhos é uma maneira de seguir em frente com mais força e compaixão. Encontrar beleza na vulnerabilidade é um exercício de coragem.

Sucesso – Você já foi dona de uma academia. Como mantém a rotina de treinos e autocuidado?

Marly: A busca pela saúde é algo que levo muito a sério. Claro que há dias em que preciso respeitar o ritmo do meu corpo e descansar. Aceitar minhas limitações faz parte do meu autocuidado. Treinar é importante, mas também é essencial entender que pausas são parte do processo. Descansar é cuidar.

Sucesso – Como você equilibra seu relacionamento com a rotina intensa?

Marly: Pequenos momentos de cuidado fazem toda a diferença. Sempre programamos viagens só nós dois, eu e meu amor. Esses momentos fortalecem nossa conexão e renovam nossas energias. Cuidar da relação é cuidar da base da nossa família.

Sucesso – O que é sucesso para você?

Marly: Sucesso é compromisso diário. Equilibrar saúde, família, espiritualidade, realização profissional e financeira é essencial. Não adianta ter sucesso em uma área se o restante da vida está devastado. O verdadeiro sucesso exige disciplina e atitudes constantes, não apenas momentos esporádicos.

Sucesso – Qual o sentimento de ser mãe com essa rotina tão puxada?

Marly: Meus filhos, Davi e Joana, são a essência do meu amor. Cada sorriso, cada abraço deles me lembra do que realmente importa. Ser mãe é ter o coração batendo fora do corpo. Eles são minha maior motivação.

Sucesso – Como você se sente hoje em relação a tudo que construiu?

Marly: Cada fase da vida traz novas prioridades. O importante é ter clareza sobre o que é essencial em cada momento. Me orgulho da mulher que me tornei: mãe, esposa, empresária — e, acima de tudo, humana. Reconheço minhas forças e também minhas vulnerabilidades. Quero inspirar outras mulheres a nunca esquecerem do seu valor e a seguirem com coragem e autenticidade.

Sucesso – Como é chegar a essa fase da loja com tantas conquistas?

Marly: Ser empreendedora é se reinventar. Trazer marcas como Gapaz, TIG e PatBO foi um grande desafio, mas cada conquista reafirma que vale a pena sonhar grande. A remodelação da 50 Graus Store foi mais que uma mudança física: foi um recomeço com propósito, dedicação e amor. Hoje, a loja reflete essa evolução e estou pronta para o que vem pela frente!

Sucesso – Qual mensagem você deixa para as nossas leitoras?

Marly: Respeitem seus corpos e suas jornadas. Nenhum trabalho é mais sagrado do que a nossa saúde. E nunca se esqueçam: juntas, somos imparáveis. Sejam gentis com vocês mesmas, rodeiem-se de pessoas que puxam vocês para cima e acreditem na força que existe dentro de cada uma. Grandes mudanças exigem atitude, coragem e fé. E, como eu digo: faça valer a pena!