Entrevista com Ronaldo Triacca, empresário e presidente da Vinícola Brasília e da AgroBrasília

Brasília agora não apenas consome vinhos finos, mas também já os produz! Dentro do projeto da “Vinícola Brasília”, composto por 10 famílias e com aptidão agrícola, que já tinham fazendas e uma vontade imensa de poder produzir e degustar seus próprios vinhos na capital da república.

Esse é o sonho transformado em realidade pelos produtores:

Miro Vinhos e Vinhedos Ltda,

Ercoara – Cordeiro e Vinho,

Hartos – Vitivinicultura,

Marchese Vinhos e Vinhedos

Oma Sena Vinhos e Vinhedos

Horus Vinhos e Vinhedos do Planalto

Casa Vitor

Toscana do Cerrado

Vista da Mata

Villa Triacca Eco Pousada e Vinhos

Para marcar o momento e a estreia da coluna Sommelier, no Jornal de Brasília, entrevistei Ronaldo Triacca, sonhador, empresário, visionário e um dos idealizadores da Vinícola Brasília.

Confira a entrevista:

Sérgio Pires: Qual é área cultivada de uvas pelos participantes do Projeto?

Ronaldo Triacca: O projeto inicial tem como base a implantação de 5 hectares por sócio, destes 40 já foram implantados. Em 2022 os 50 ha estarão plantados, até mesmo um pouco mais.

Sérgio Pires: Quais são as variedades de uva que estão sendo cultivadas no DF?

Ronaldo Triacca: Das uvas tintas, até o momento, a Syrah foi a uva que mais se adaptou ao sistema da dupla poda da colheita de inverno. Mas muitas outras variedades já foram validadas pela pesquisa realizada pela Epamig. As tintas Marselan; Cabernet Franc; Cabernet Sauvignon; Malbec; Pinot Noir; Tempranillo; a Grenache e a Sangiovese, que foram muito bem e a Nebiollo, que dois produtores já irão produzir no próximo ano, uma vez que os consultores enólogos gostaram muito da sua qualidade.

Quanto às uvas brancas, já foram cultivadas a Sauvignon Blanc e a Viognier, sendo que a Chardonnay deverá ser implantada em 2022.

Sérgio Pires: Já foram lançados os primeiros vinhos de Brasília?

Ronaldo Triacca: Sim, em 2019 a Villa Triacca lançou o primeiro vinho fino do DF, o Seu Claudino Syrah, resultado de uma colheita teste. Agora, neste ano, estão sendo lançados os produtos da safra 2020, os Ercoara Tapiocanga Syrah e o rosé Canindé Syrah e da Villa Triacca, o Seu Claudino Syrah e o rosé D. Irani Syrah, nomes que homenageiam meus pais.

Além dos vinhos de cada propriedade a Vinícola Brasília terá um único rótulo tinto com um blend de uvas Syrah das 10 propriedades e também, igualmente, um blend de uma uva branca ainda a ser definida.

É provável que dentro de 3 ou 4 anos, com a produção de todos as propriedades, se chegue perto a 80 rótulos diferentes sendo comercializados.



Vinhos Canindé Syrah e Seu Claudino Syrah, da Villa Triacca. Foto: Divulgação

Canindé Syrah – Villa Triacca. Foto: Divulgação

Ercoara Tapiocanga Syrah. Foto: Divulgação

Sérgio Pires: Qual a quantidade de litros de vinho produzida por safra?

Ronaldo Triacca: Em 2020 foram vinificados entre 17.000 e 18.000 litros de vinho. Já em 2021, 9 produtores colheram uvas, com uma produção em torno de 40 mil litros, com uma previsão do lançamento em 2022 de uma boa quantidade de novos rótulos.

A Vinícola Brasília terá uma capacidade para produzir até 300 mil litros ano, podendo até dobrar. Temos o intuito de prestar serviço de vinificação para outros produtores de uva.

Sérgio Pires: Já falamos sobre os vinhos tranquilos. E os espumantes? Alguma previsão?

Ronaldo Triacca: A previsão é que entre 2 e 3 anos o grupo deverá estar produzindo espumantes. Já estamos procurando adquirir os equipamentos necessários para a produção pelo método tradicional.

Como um projeto pessoal, a Villa Triacca produzirá o seu primeiro espumante, será pelo Método Tradicional, que tem a segunda fermentação na garrafa, será da uva Grenache, que na Espanha resulta em ótimos espumantes.

As uvas serão nossas mas a produção se dará por uma parceria com a vinícola RH, em Mariópolis-PR, próxima a Pato Branco-SC, ganhadora em 2020 com o melhor espumante extra-brut nacional. É provável que em 2023 já tenhamos estes espumantes para comercialização.

Sérgio Pires: Quando a Vinícola Brasília estará aberta para visitação pelo público?

Ronaldo Triacca: A Vinícola está sendo concluída, a parte industrial deverá ficar pronta até março de 2022, e é provável que em abril/maio já possa receber visitações na parte da indústria. Todos os seus equipamentos são de última geração, os mais modernos utilizados na vinificação, sendo alguns italianos e outros adquiridos em fábricas de Bento Gonçalves, onde já temos ótimas indústrias.

Em outubro de 2022 deverá ficar pronta a parte da frente da Vinícola, com a loja, que funcionará diariamente, winebar, espaço para eventos e a cave, passando a funcionar o receptivo de visitantes.

Sérgio Pires: Como o projeto da Vinícola Brasília impacta no turismo de Brasília?

Ronaldo Triacca: Nós da Vinícola Brasília acreditamos muito no potencial do enoturismo no DF, consideramos que essa vivência nas propriedades produtoras e na Vinícola Brasília será um divisor de águas no turismo de Brasília. O GDF, a Secretaria de Turismo, que está ajudando muito, o Ministério da Agricultura e outros órgãos estão apoiando a criação da Rota dos Vinhos de Inverno, este nome ainda não está definido. A Rota aproveita que das 10 propriedades 9 ficam muito próximas umas das outras na região do PAD/DF.

Hoje 4 já estão atuando com enoturismo: Marchese, Ercoara, Triacca e Casa Vitor, sendo que a Oma Sena abrirá para visitação no início de 2022. Todas as 10 propriedades estão se preparando, e são muito bonitas, cada uma com sua peculiaridade e o público de Brasília está ávido por isso.