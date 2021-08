Saiba onde celebrar o Dia do Bacon

Defumado, caramelizado, acompanhado de uma boa cerveja, na feijoada, no hambúrguer… não importa. O bacon é querido e tem a presença marcada em diversas guarnições e até em sobremesas. Considerado um dos ingredientes mais consumidos do mundo, essa oitava maravilha do mundo é celebrada na próxima terça-feira, dia 31 de agosto e por isso, a coluna À Mesa separou alguns lugares bacanas para comemorar esse toucinho delicioso. Confira:

Inforno Burger D’Itália

Sensação em Brasília, o Inforno Burger D’Itália (403 Norte) é conhecido por ter um pão de hambúrguer curioso: massa de pizza que envolve a carne. No estabelecimento, o bacon é exaltado nas predileções nforno Burger (hambúrguer Angus 160g envolto em uma massa de fermentação natural de 48 horas feito em forno a lenha napolitano, molho aioli, bacon artesanal defumado e queijo prato por R$ 43) e o Inforno Di Magnus (hambúrguer com blend angus 160g envolto em uma massa de fermentação natural de 48 horas feito em forno a lenha napolitano, queijo cheddar, bacon artesanal, cebola caramelizada e molho aioli por R$ 43).

Dudu Bar

Para quem busca o bacon preparado com um ar bem gourmet, o Dudu Bar (303 Sul) traz criações deliciosas e extremamente criativas. Entre elas, o Biro-Biro, picadinho de carne ao molho picante com arroz da casa de ovo rasgado, ervilha, bacon, salsinha, cebolinha e batata palha (R$ 55,97).

Mas quem quer hambúrguer clássico, o bacon também está presente: inspirados nas queridinhas receitas americanas, a casa apresenta o sanduíche EUA, pão de hambúrguer com blend de três tipos de carne, cebola na chapa com aceto, manteiga, molho inglês e lascas de bacon com batatas chips caseira (R$ 47,94).

Porks

O nome é autoexplicativo, né? Com três unidades em Brasília: Águas Claras (Avenida Pau Brasil), Asa Sul (103 Sul) e Samambaia, o bar é conhecido por servir diversas formas do bacon em seu cardápio e combina super bem com as cervejas especiais do estabelecimento.

Oinc

Outro bar com o nome óbvio e extremamente delicioso. Recentemente reformado e de novo endereço, o Oink também tem uma ótima fama por servir o bacon das formas mais criativas e saborosas possíveis. Também localizado em Águas Claras, o Oink é tradição entre os brasilienses.

