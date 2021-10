Sabores internacionais e os talentos gastronômicos de Brasília

Se você vive em Brasília, não é segredo que a Quitutices (315 Sul) tem as opções mais gostosas da cidade, não é? Mas o que poucos sabem é que o segredo desse aroma todo é da talentosa Inaiá Sant’Ana (foto). O mais bonito de tudo é que a gastróloga adentrou no mundo gastronômico por conta da sua pequena, que é intolerante a lactose. Por conta disso, Inaiá aprendeu a arte da pâtisserie e fez diversos cursos de especialização em preparos livres de glúten e lácteos.

Depois de testar suas receitas por três anos, finalmente inaugurou a Quitutices, o primeiro empreendimento da cidade focado em culinária para celíacos e alérgicos à proteína do leite. “Toda a base das minhas receitas é firmada no afeto. Minha cozinha é feita para pessoas com restrição alimentar que, por conta disso, deixaram de comer os pratos que gostavam. Eu tento resgatar esse prazer e essa memória por meio de preparos adaptados para esse público, devolvendo esse paladar de memória”, explica.

Sabor de outro mundo (literalmente)

Foto – Acervo pessoal

Para quem visita Lisboa, em Portugal, um point obrigatório é o restaurante Balcanto do chef José Avillez. Tomado por pratos super criativos, os visitantes devem conhecer guarnições de carne, principalmente o pombo assado com pastel de nata de cogumelos e trufa, puré de maça, terrina de pombo e molho de canela e avelã (foto).

Sabores da Bienal

Falando em fora de Brasília, o restaurante da 34ª Bienal de São Paulo, no Parque Ibirapuera tem sido um grande destaque para quem visita. Ainda mais quando conhece o restaurante Tetto y Aragon, que traz o aromas e sabores essenciais para quem está visitando a mostra. Funcionando de terça a domingo em um espaço ao ar livre, o estabelecimento tem surpreendido pela criatividade dos pratos.

Para pedir em casa

Para quem é fã do trabalho da chef Raquel Amaral e ainda está inseguro sobre sair de casa, o Bacon Sanduíches Originais começou uma operação de delivery. Se está em dúvida em qual pedir, nossa sugestão é o Jailhouse Rock (Pão francês, hambúrguer 180g, queijo cheddar , bacon, tomate, alface frise, cebola roxa, maionese de alho assado).

Divino Ovo

Foto – Acervo pessoal

Com quantos ovos se fazem um bom omelete? Por mais que seja de resposta relativa, sempre vai depender do gosto do chef ou de quem faz. E é com muita felicidade que Brasília recebe uma unidade do P.Ovo, no SIG Quadra 01 – Edifício Platinum Office, lt 385 loja 2! A coluna que provou com exclusividade, ficou apaixonado com a criatividade do estabelecimento no preparo de ovos! Quer uma dica? O Croque Madame deles é sensacional!