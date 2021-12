Sabe onde vai passar a virada? Confira essas dicas

Ceia de Chef em casa

Para quem quer celebrar a virada dentro de casa e não quer se preocupar com o que comer, o talentoso Chef Pedro Alex (foto) pode comandar o réveillon do seu lar! O gastrólogo montou 5 menus que servem desde 6 a 12 pessoas e possuem itens super completos (entradas, pratos principais e sobremesas). Faça sua encomenda: (61) 99308-7554.

Foto – Acervo pessoal

Menu sofisticado

Após a ausência na última virada de ano de seu tradicional jantar de réveillon por conta da pandemia, o Rubaiyat Brasília retoma este ano o encontro de Ano Novo. No cardápio do jantar, delícias como o Bacalhau com molho de moqueca, banana da terra e farofa Luiz Tavares, o Carré de cordeiro com risoto de cogumelos frescos, além do Leitão da fazenda Rubaiyat com purê de maçã, redução de laranja e mini cebolas glaciadas. As sobremesas variadas (foto) também prometem ganhar elogios. O valor do convite por pessoa varia de R$ 550 no salão e R$ 670 na varanda. Reservas pelo telefone: (61) 3443-5000.

Foto – acervo pessoal

Ano novo cheio de hype

Outro espaço que promete fazer muito sucesso na virada é o Mezanino, localizado na Torre de Tv. O espaço que tem uma vista de 360 graus de Brasília vai ter uma queima de fogos exclusiva e com um menu all inclusive com o buffet da Rio 40 graus (foto), carta de drinks Gustavo Guedes (Southside), programação musical e muito mais. Os ingressos são R$650 por pessoa.

Foto – acervo pessoal

Virada de ouro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Brasília Palace Hotel também promete fazer uma virada inesquecível. Além da queima de fogos, o estabelecimento irá disponibilizar um réveillon para hóspedes e não hóspedes. Além disso, uma programação musical com Quarteto de Jazz ao vivo. O menu está super completo, com entradas, pratos quentes e sobremesas. Destaque para o Sorrentino de banana da terra e camarões (foto), criação do chef Gerardo Costa, que promete surpreender os convidados. O valor por pessoa é de R$550 + 10%. Para mais informações: www.plazabrasilia.com.br/reveillon2022

Foto – Acervo pessoal

Um bom pós-virada

Todos os dias podem ser tão bons quanto os fins de semana. Essa é a proposta do Weknd Coffee Bar (211 Norte), aberto em outubro, e que passa a operar com seu menu completo. A casa possui opções um momento com amigos, para saborear uma refeição completa ou para um happy hour.

Foto – Acervo pessoal

Entre as criações do chef Eddie Almeida o Arroz de costela com gema mole (R$ 51), arroz caldoso com costelinha desfiada e ovo, ou o Chicken Lemon, peito de frango servido com molho cítrico e purê de legumes (R$ 44). O Mac’n’cheese (R$ 36), tradicional da cultura americana, também está presente, na sua versão com bacon crocante.