Basta, chega, não dá mais!

É isso que devemos dizer e gritar a todas pessoas de bem, para todos aqueles que não aguentam mais tanta estupidez, violência e tentativas de instalação do caos em nosso país

Esse deve ser o grito de todos os brasileiros que aceitam e querem a democracia como forma de governo. Basta, chega, não aguentamos mais! É isso que devemos dizer e gritar a todas pessoas de bem, para todos aqueles que não aguentam mais tanta estupidez, violência e tentativas de instalação do caos em nosso país por parte do presidente da República e seus familiares. Discursos de ódio, grosserias, vulgaridades, assédio moral, destruição do meio ambiente, violência contra oponentes, ataques aos institutos de pesquisa, tumultos, emendas secretas, Rachadinha, Centrão, armamentos, militarismo, misoginia, homofobia, negacionismo assassino… em suma, um quadro de corrupção e violência política dão a tônica diária do mandatário da nação e seus seguidores. Vivemos um clima de inquietude permanente. Bolsonaro não nos dá sossego. Ele trabalha para instalar um quadro de insegurança, e assim se perpetuar no governo. É uma loucura com método.

Não tenho como não citar pela enésima vez parte da sentença de Samuel Johnson, o maior ensaísta em língua inglesa “…toda força da imaginação sobre a razão é um grau de insanidade! Mas só é considerada loucura quando passa a atingir o discurso e a ação”. O Dr. Johnson parece ter escrito isso pensando em Jair Bolsonaro, porque tanto o discurso como as ações de Bolsonaro são coisa de um homem com graves perturbações mentais, enfim, de um louco extremamente perigoso, já que ocupa o cargo de presidente do Brasil. Como podemos nos livrar dele? A resposta é: votar contra ele no dia 02 de outubro e impedir sua reeleição! Não temos outra saída. Um impeachment seria uma forma dele tentar implantar uma ditadura. Vamos tirá-lo do governo pelo voto!

Bolsonaro foi eleito por uma facada que o transformou em vítima. O povo adora pessoas que se vitimizam e pagam de coitadinhos, e Bolsonaro soube usar isso como ninguém. Atribuiu o fato aos seus inimigos políticos que não queriam vê-lo na Presidência da República. Colou! Deu certo! E o Brasil está pagando um preço alto pela escolha desse homem bizarro, que não reúne as características mínimas necessárias para ocupar o cargo de presidente de um país gigantesco como o Brasil.

Bolsonaro, com seu comportamento tacanho, grosseiro como um soldadinho estúpido, envergonha o Brasil a nível internacional. Sua presença em eventos oficiais ao redor do mundo tem sido um completo desastre, fazendo o Itamaraty, a diplomacia brasileira, encher-se de vergonha, sem saber explicar aos diplomatas e embaixadores das nações com quem temos relações a ignorância e falta de tato do homem que ocupa o cargo máximo da nação. Portanto, cabe a nós a tarefa de apear Bolsonaro do governo. E é domingo agora a oportunidade de fazer isso. Precisamos salvar a democracia brasileira. Não podemos ser omissos!

Bolsonaro é hoje refém do famigerado Centrão, um bando gigantesco de parlamentares famosos por suas ações nefastas, antidemocráticas e corruptas. Esses parlamentares criaram o chamado orçamento secreto, que é a prática de realizar emendas parlamentares direcionadas para seus apadrinhados políticos. Ou seja, a maior parte desse dinheiro é desviado para os bolsos dos corruptos. Como que um orçamento pode ser secreto, sem qualquer tipo de controle, sem transparência? Como? Tanto que essa prática está na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) para ser discutida após as eleições. E todas as impressões expressas pela maior parte dos ministros da Corte é de que será defenestrado, proibido. É esse dinheiro que segura Bolsonaro na Presidência da República. Não fosse isso, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, deputado por Alagoas, já teria lhe dado um pé no traseiro” e aprovado seu impeachment. Bolsonaro e seus filhos sabem disso, e trabalham diária e sordidamente para que isso não ocorra, pois sabem que sua queda os levará para a cadeia.

Assim, o grito “Fora, Bolsonaro”, há tanto tempo repetido e ecoado, deverá ser formalizado dia 2 de outubro! Vamos fazer isso!