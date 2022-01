A transparência e o processo eletrônico na Nova Lei de Licitações

A nova Lei de Licitações traz como regra o processo eletrônico, fazendo previsão do processo presencial apenas como exceção.

A nova Lei de Licitações, conquanto traduza antigo desejo de melhorias nas normas atinentes às compras públicas, ingressou no mundo jurídico justamente no período pós-pandemia, iniciado em 2020, em que ficou bastante evidenciada a ineficácia da antiga Lei de Licitações no atendimento das demandas da Administração Pública para fazer frente a excepcional situação de emergência.

Tanto é assim que, em virtude da burocracia engessada da antiga Lei para a contratação pública, o que se viu nos tempos de pandemia, foi a criação de um verdadeiro regime excepcional de emergência sanitária, com a promulgação da Lei nº 13.979/2020 e nº 14.124/2021.

Dentre os diversos mecanismos de incremento à qualidade da legislação, a nova Lei de Licitações tratou de unificar as diversas normas esparsas atinentes às contratações públicas, bem como buscou aperfeiçoar os modelos já existentes na Lei anteriormente em vigor, utilizando-se, inclusive, de entendimentos do Tribunal de Contas da União e lições da doutrina, que acabaram por nortear a redação de seus dispositivos.

Um ponto importante e diretamente relacionado às dificuldades experimentadas pela Administração no período de pandemia, a nova Lei de Licitações traz como regra o processo eletrônico, fazendo previsão do processo presencial apenas como exceção. Nesse ponto, é seguro ponderar que a informatização do processo licitatório segue uma onda pós pandêmica, que foi acompanhada pela maioria dos órgão da administração pública, e que acompanham um marco social importante. É possível observar, assim, a verdadeira função social do direito na referida Lei.

A informatização do processo licitatório é ainda uma forma de poupar recursos, já que nenhum dos envolvidos vai gastar dinheiro com locomoção, e de preservar a vida, já que em tempos de pandemia, que foram experimentados por todo o mundo, gerando uma enorme e generalizado estado de incerteza pública, dificultando a realização e impondo-se como um desafio jamais visto aos gestores, concluiu-se que, assim como a onda de informatização de diversos serviços da administração pública, as licitações feitas através de modos eletrônicos são mais seguras para todos os envolvidos.

Logo no início da nova Lei, mais precisamente em seu art. 5º, tem-se a previsão dos princípios legalmente previstos para reger os procedimentos licitatórios, sendo possível observar a ampliação daqueles que eram anteriormente explícitos na antiga Lei:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Dentre a tantos novos princípios expressos na Nova Lei, destaca-se o princípio da transparência, que está diretamente associado ao processo de informatização dos processos licitatórios. O princípio da transparência impõe que todos os atos da administração pública nos procedimentos licitatórios devem ser acessíveis à sociedade, aos órgãos de controle e aos licitantes. Nesse sentido, importante destacar que a nova Lei faz mais do que elencar novos princípios, mas busca também dar concretude às diretrizes mais abstratas por meio de enfrentamentos objetivos a problemas históricos trazidos pela até então ausência deles, a exemplo do avanço da transparência que a forma eletrônica preferencial impõe.

É importante frisar que, aqui, não se trata apenas de dar publicidade ao Edital e ao Contrato, o que se positiva pelo próprio Princípio da Publicidade, mas, sobretudo, garantir a facilidade e os meios necessários de se obter os dados referentes ao procedimento licitatório e ao contrato celebrado pela administração pública a todos os que se interessarem. Assim, a saída legislativa para garantir a fácil obtenção das informações e consequentemente garantir o referido princípio ocorreu por meio da digitalização do processo licitatório e dos contratos da administração pública.

O novo regime de contratação pública nacional preza por uma verdadeira digitalização do processo de contratação pública. Nesse ponto, a nova lei substitui a “imprensa oficial”, do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993, pelo “sítio eletrônico oficial” (art. 6º, LII, da Lei 14.133/21).

Assim, ainda atenta ao princípio da transparência, a Nova Lei traz a necessária publicação do edital de licitação, assim como dos seus anexos, “em sítio eletrônico oficial” (art. 25, § 3º da Lei 14.133/21), no caso, no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, que é o “sítio eletrônico oficial” disposto no art. 174, caput da Nova Lei. Vale lembrar que o PNCP foi eleito pela nova norma como meio de “divulgação centralizada e obrigatória” dos atos cuja publicação é obrigatória.

Assim, conforme se observa pela leitura e estudo da Nova Lei, a mesma traz em si, de forma expressa, a virtualização dos procedimentos de contratação pública como um meio de ampliação da competição e do controle social, garantindo-se o cumprimento do princípio da transparência, novidade legislativa disposta no art. 5º. A diretriz da Nova Lei é a informação segura, amplamente e facilmente disponível, de forma centralizada, sem desconsiderar para tanto a independência dos entes federativos. Nesse sentido, qualquer instrumento de transparência que preencha tais requisitos dispostos em lei será satisfatório.

Por isso, embora tenha previsão legal acerca do novo PNCP, que é a plataforma ideal de publicidade da Lei nº 14.133/2021, esse mesmo diploma prevê expressamente outros meios capazes de suprir a publicidade e a transparência dentro dos padrões do novo regime, de modo que a digitalização dos atos e documentos sejam possíveis, garantindo-se, sem maiores problemas, a transparência exigida pela Nova Lei mesmo durante o período de coexistência entre a nova norma e os antigos diplomas legais.

É de suma importância ressaltar que o Princípio da Transparência é legalmente previsto como um meio de atendimento a um anseio social, que ficou ainda mais latente no período pandêmico enfrentado, razão pela qual, mais do que simplesmente expressar um valor simbólico, é imprescindível e urgente a real concretização da transparência.

Nesse sentido, muito embora exista um período de coexistência entre as normas que dispõem sobre o processo de contratação da administração pública, a Transparência prevista na nova norma é de imediata aplicação, a qual poderá ser garantida por meio da ampla divulgação dos atos e realização de licitações por meio de sites que preencham os requisitos dispostos na Lei 14.133/21, efetivando-se a Função Social da Nova Lei em tempos pós pandêmicos e garantindo assim o pleno funcionamento da máquina pública com eficácia e eficiência.