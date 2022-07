Quem faz a gastronomia brasiliense acontecer, Sagrado Mar com novidades e muito mais

Pessoas que pensam…

Há seis anos, a arquiteta Mariana Miranda (foto) colocou em prática uma antiga paixão: a gastronomia. Desse tempo pra cá, passou a comandar o tradicional italiano Don Romano, localizado no Lago Sul, Asa Sul e Águas Claras. Fugindo da culinária italiana, Mariana quer apostar na nova febre, o poke. Por isso, assumiu o o Aloha Ni Hao, em Águas Claras. “São dois negócios distintos, mas que tem um segredo especial e essencial para dar certo e conquistar o público brasiliense: o afeto”, comenta.

Foto – acervo pessoal

Na gastronomia brasiliense

No novo empreendimento, Mariana tem usado sua experiência com arquitetura e urbanismo para aplicar isso no universo gastronômico. “Fico muito grata com todo o reconhecimento do trabalho que venho desenvolvendo com a Don Romano (foto) e Aloha Ni Hao. A ideia é nos aproximarmos cada vez mais dos clientes e trazer uma experiência ainda mais inovadora para Brasília”, explica.

A Banoffee mais querida em Águas Claras

Uma das banoffes mais queridas e famosas de Brasília acaba de desembarcar em Águas Claras. O novo endereço fica em um quiosque dentro do Edifício Max Mall, onde o visitante pode conhecer os três sabores o Tradicional (banana com doce de leite)(foto), o Banotella (banana com nutella) e o Morangoffee (morango com leite moça cremoso). Uma fatia sai a R$20; duas a R$38 e três a R$54. “Agora, que a pior fase da pandemia passou, foi possível realizar esse sonho. Sempre quis um lugar para que as pessoas pudessem sentar e degustar a torta com calma e aqui isso é possível”, comenta a chef Ana Luísa Raw.

Foto – Acervo pessoal

Sagrada novidade

Comandado pelo talentoso e premiado Marco Espinoza, o Sagrado Mar – localizado na QI 17 do Lago Sul – está com um Menu Executivo (foto), de terça a sexta-feira, no horário do almoço (exceto feriados) por um valor de R$69/pessoa. Com mais R$10, o visitante desfruta de uma taça de vinho branco ou tinto, perfeito para harmonizar com as opções do gastrólogo.

Para as entradas, uma das três opções: Ostras (ostras em tempurá com aioli cítrico e vinagrete de coentro); Tartar de Atum (tartar de atum curado, torradas de pão italiano e emulsão de abacate) ou Creme de Mexilhões (creme de mexilhões com saladinha de manjericão e tomate com croutons).

Foto – Inova aceleradora

Entre os pratos principais, uma das sugestões: Peixe (peixe do dia na brasa com fettuccine em molho cítrico); Filé Mignon (filé mignon em crosta de ervas, batata cremosa e molho rotî) ou Arroz Cremoso (arroz cremoso de camarões, vinagrete da casa e nori crocante).

Um espaço completo na Asa Norte

Pessoas novas, trocar experiências e ainda provar culinária dos quatro cantos do mundo… Tudo isso em um lugar só. Para título de informação, esse local existe e fica na Asa Norte. Chamado de Joy, o local é um hostel da 702/3 Norte que também traz três operações (Joy Hostel, Joy City e Joy Flavors). Para as delícias do local, os sócios Pedro Henriques, Gustavo Leal e Wagner Cabral convidaram o chef catarinense Leonardo Goulart para montar o cardápio, que inclui café da manhã, almoço e jantar.

Foto – acervo pessoal

“Nos inspiramos nesses países pois nossa proposta é ser um lugar que reúne muitas culturas. Mas, para cada prato, trouxemos um toque especial com ingredientes regionais, como o pequi e a castanha de baru”, destaca o sócio Pedro Henriques. Passando pela gastronomia mundial, desde Itália até México, o menu vai surpreender. Destaque para o toast Beneditino Daqui (R$ 20,90) (foto), que homenageia os ovos beneditinos franceses.