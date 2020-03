Scrum, a metodologia de resolver problemas

PUBLICIDADE 

Não é difícil hoje em dia ouvir as pessoas falando de Scrum, principalmente se você lida com pessoas da área de TI. Mas afinal, o que é isso? Ele realmente resolve problemas complexos nas organizações?

Tudo começa em 1986 com a publicação de um artigo de Takeushi e Nonaka, que fala sobre a formação de times para desenvolvimento de novos produtos, fazendo uma analogia a uma famosa jogada do Rugby.

O título do artigo é “The new product development game” (O novo jogo no desenvolvimento de novos produtos), e foi ele que inspirou Jeff Sutherland e Ken Schwaber a criar o framework Scrum, trazendo essa analogia para a área de TI.

Inicialmente o Scrum era utilizado pelas áreas de TI, principalmente para desenvolvimento de softwares, mas ao longo do tempo percebeu-se que ele é uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada em diversos segmentos de negócios (sociais e financeiros).

O Scrum, segundo a definição de seus criadores, presente no Guia Scrum, é “Um framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto produtiva e criativamente entregam produtos com o mais alto valor possível”.

Ele é leve de se trabalhar, simples de entender e difícil de dominar, pois requer prática constante, não bastar conhecer as definições. Mas, conhecê-las é o primeiro passo.

Os três pilares do Scrum

O Scrum trabalha 3 pilares, 5 valores, 3 papéis, 5 eventos e 3 artefatos. Os pilares que o Scrum trabalha são transparência , inspeção e adaptação .

Estes pilares devem permear todo o trabalho e, como parte de sua filosofia, é necessário, segundo o pilar transparência , que os aspectos significativos do processo estejam visíveis para os responsáveis e que haja uma definição teórica para aquilo que é comum à todos os intervenientes, o que garante que todos estejam compreendendo e trabalhando com a mesma visão.

Segundo, é importante que haja a inspeção do progresso do trabalho dentro do período definido para que o projeto seja entregue dentro do prazo.

E por fim, a adaptação funciona como um ajuste de algo que possa ter saído diferente do que o solicitado, esta adaptação deve ser sempre realizada o mais rápido possível.

Os cinco valores do Scrum

Além dos pilares, existem 5 valores que devem ser incorporados pelo time Scrum e vivenciados diariamente, conforme o Guia Scrum:

1 – Comprometimento : o indivíduo se comprometer em alcançar os objetivos do time, como se fosse seu objetivo;

2 – Coragem : o time precisa ter coragem para trabalhar com problemas difíceis e enfrentar o que vier da melhor maneira possível e mais correta;

3 – Foco : o time deve estar focado nos objetivos do grupo e nas metas definidas para a Sprint;

4 – Respeito : o time e seus membros se respeitam para serem pessoas capazes e independentes;

5 – Abertura : o time e também os stakeholders, se comprometem em estarem abertos para o trabalho e desafios na execução desse trabalho.

Os papéis no Scrum

Outra definição é a dos papéis, são eles que determinam o que cada um faz dentro do time Scrum.

Um dos papéis é o de Product Owner (P.O), chamado de dono do produto, ele é quem vai representar o cliente e demonstrar suas necessidades, sendo o responsável por guiar a equipe no desenvolvimento de um produto que agregue valor ao cliente.

Em um time Scrum existirá apenas um P.O, que irá aprovar o trabalho apresentado pelo Development Team (time de desenvolvimento), que é a equipe composta de até 9 pessoas com habilidades diversas, que fica responsável por desenvolver o produto; são aqueles que de fato colocam a mão na massa e fazem acontecer.

E por fim, há o Scrum Master, que atua como um facilitador do processo, responsável por auxiliar o Development Team com alguma dificuldade ou impedimento ao trabalho, manter a equipe trabalhando com base nos pilares e valores, manter a equipe protegida de distrações e fazer um papel de intermediário entre o P.O e o Development Team, podemos dizer que é ele que faz a coisa se movimentar conforme a ‘música’.

Primeiramente o P.O, que vocês já conhecem, recebe uma gama de informações, necessidades e ideias que vem dos stakeholders, dos clientes, de usuários, de quem está patrocinando aquele produto/serviço a ser desenvolvido.

Os cinco eventos e os três artefatos do Scrum

Com todas essas ideias em mente, ele cria o primeiro artefato, que é o Product Backlog (lista de produtos pendentes), lá ele irá criar uma lista ordenada com tudo que será necessário desenvolver.

Quando este artefato estiver pronto, será realizado o primeiro evento, que se chama Sprint Planning Meeting (reunião de planejamento da Sprint) em que todo o Time Scrum participa, para compreender a demanda, e organizar sua forma e ordem de trabalho.

Assim, eles selecionarão quais atividades da lista realizarão na primeira Sprint, esta seleção dá origem a mais um artefato que é o Sprint Backlog, que contém tudo que será trabalhado na Sprint.

A Sprint é mais um dos eventos do Scrum, trata-se do período, que normalmente varia de 1 a 4 semanas, em que o time coloca a mão na massa para entregar tudo aquilo que foi selecionado no Sprint Backlog.

Durante este período de trabalho existe mais um evento, que é diário e se chama Daily Scrum Meeting, que é uma reunião de no máximo 15 minutos com o Time e o Scrum Master em que os membros falam o que fizeram no dia anterior, o que planejam para o dia atual e se estão com alguma dificuldade no trabalho.

Desta forma, tem-se o acompanhamento do processo produtivo e de desenvolvimento e a possibilidade dos membros da equipe se ajudarem ao longo da Sprint.

Encerrada a Sprint, tem-se dois eventos. Primeiramente a Sprint Review, (revisão da Sprint) em que o time revê o trabalho que foi finalizado e apresenta os resultados para o P.O e até para os stakeholders, a depender do nível de maturidade do resultado.

E em um segundo momento. é realizada a Sprint Retrospective (retrospectiva da Sprint) em que todos se juntam para avaliar o rendimento da Sprint, levando à reflexão e proposição de melhorias para a próxima Sprint.

Depois desta reunião o ciclo retorna ao momento de Planejamento da Sprint e segue até a reunião de retrospectiva novamente, até que o resultado final seja alcançado e entregue.

Mentalidade ágil com o Scrum

A metodologia Scrum proporciona diversas vantagens para gestores, colaboradores, stakeholders e clientes, entre elas, podemos destacar:

– Maior agilidade pela equipe de produção no desenvolvimento da solução;

– Aumento da flexibilidade de adaptação às necessidades do cliente durante o processo de desenvolvimento;

– Maior compartilhamento de informações e transparência entre os envolvidos no desenvolvimento;

– Estabelecimento de métricas claras e objetivas para o desenvolvimento da solução, com ganhos no controle e acompanhamento e diminuição dos riscos;

– Ampliação do engajamento da equipe por meio de um ambiente mais colaborativo e motivacional;

– Entrega de valor, desde o início do processo de desenvolvimento da solução, refletindo em um ciclo de melhoria contínua.

É um desafio diário para as organizações a resolução de problemas, o aproveitamento de oportunidades e tomada de decisões estratégicas, como vimos nos artigos ‘Problemas Empresariais são diferentes!’ e ‘A Empresa ainda pulsa!?’.

Podemos dizer que o Scrum é um framework adaptativo, funciona como uma filosofia de trabalho que pode ser customizada em alguns contextos, mas atenção, é muito comum hoje em dia as pessoas entrarem na onda de “modinhas” e se encantarem com coisas novas e decidirem aplicar em tudo… alto lá!

O Scrum é uma ótima ferramenta quando utilizada da forma correta e na situação correta. Não procure problemas para suas ferramentas, mas sim conheça as ferramentas disponíveis e utilize nos problemas corretos.

Artigo elaborado em coautoria com:

Manuela da Silva Menêses

Administradora, bancária e eterna estudante. Apaixonada por métodos ágeis e inovação, por um bate papo sobre negócios e facilitação em Design Thinking.

Formada em Administração pela UnB, Pós-graduação em Gestão Estratégica e MBA em Inovação e Design Thinking pelo UDF. E essa lista não vai parar por ai…

Prof. Manfrim, L. R.

Compulsivo em Administração (Bacharel). Obcecado em Gestão de Negócios (Especialização). Fanático em Gestão Estratégica (Mestrado). Consultor pertinente, Professor apaixonado, Inovador resiliente e Empreendedor maker.

Explorador de skills em Gestão de Projetos, Pessoas e Educacional, Marketing, Visão Sistêmica, Holística e Conectiva, Inteligência Competitiva, Design de Negócios, Criatividade, Inovação e Empreendedorismo.

Navegador atual nos mares do Banco do Brasil, UDF/Cruzeiro do Sul e Jornal de Brasília. Já cruzou os oceanos do IMESB-SP, Nossa Caixa Nosso Banco (NCNB) e Cia Paulista de Força e Luz (CPFL).

Freelance em atividades com a Microlins SP, Sebrae DF e GDF – Governo do Distrito Federal.

