O Valor Presente do Futuro da Inovação (Palestra)

O artigo “O Valor Presente do Futuro da Inovação” foi tema de uma de minhas palestras no evento promovido pela Enap, o Hackathon Covid-19, um desafio que buscou soluções tecnológicas para o enfrentamento dos desafios econômicos imediatos e pós-pandemia.

O Coronathon aconteceu em junho último, premiou cinco equipes, considerando aspectos como “Impacto”, “Produto”, “Viabilidade de Implementação” e “Criatividade”.

Assista ao vídeo da palestra clicando na imagem abaixo ou visite a página do Think Lab Brasil clicando aqui.

Prof. Manfrim, L. R.

Fanático em Gestão Estratégica (Mestrado). Obcecado em Gestão de Negócios (Especialização). Compulsivo em Administração (Bacharel). Consultor pertinente, Professor apaixonado, Inovador resiliente e Intraempreendedor maker.

Explorador de skills em Gestão de Projetos, Pessoas e Educacional, Visão Sistêmica, Holística e Conectiva, Marketing, Inteligência Competitiva, Design de Negócios, Criatividade, Inovação, Empreendedorismo e Futurismo.

Colunista no Jornal de Brasília (http://www.jornaldebrasilia.com.br/category/blogs-e-colunas/professor-m/). Coautor de Livro na área de Educação Empreendedora e membro da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis.

Navegador atual nos mares do Banco do Brasil, e Jornal de Brasília. Já cruzei os oceanos do IMESB-SP, Nossa Caixa Nosso Banco (NCNB) e Cia Paulista de Força e Luz (CPFL), UDF e Cruzeiro do Sul. Serviços de Freelance com a Microlins SP, Sebrae DF e GDF – Governo do Distrito Federal.

Idealizador dos Portais UniBB Setor Público (www.unibbsetorpublico.com.br) e BB Integra (www.bbintegra.com.br).

Contato para palestras, conferências, eventos, mentorias, hackathons e avaliação de pitchs: professor.manfrim@gmail.com.

▲ Linkedin – Prof. Manfrim

