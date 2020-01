Growth Mindset e Fixed Mindset no contexto Empresarial

PUBLICIDADE 

Conceitualmente há dois tipos de mindsets (mentalidades) envolvendo os serres humanos: o fixed mindset – mentalidade fixa, e o growth mindset – mentalidade de crescimento.

O termo inglês ‘mindset’, significa ‘mentalidade’ em português, ou ‘atitude mental’, ou ‘maneira de pensar’. A palavra ‘mentalidade’ deriva do latim ‘mentālis’ e foi introduzida na língua portuguesa por meio da palavra francesa ‘mentalité’.

Foi a americana Carol Dweck, professora de psicologia da Universidade de Stanford, quem usou os termos pela primeira vez em 2012, e no ano seguinte lançou um livro sobre o tema – Mindset: a nova psicologia do sucesso.

A Drª Dweck conceitua no livro, ‘pensamento fixo’ (fixed mindset) como “[…] acreditar que suas qualidades são imutáveis – o mindset fixo – cria a necessidade constante de provar a si mesmo seu valor”, e que ‘pensamento de crescimento’ (growth mindset) se “[…] baseia na crença de que você é capaz de cultivar suas qualidades básicas por meio de seus próprios esforços”. [1]

Segundo a Drª Dweck, “[…] Todo mundo é realmente uma mistura de mentalidades fixas e de crescimento, e essa mistura evolui continuamente com a experiência”.

Embora os estudos serem originários da área de Educação, rapidamente sua abordagem foi introduzida no meio empresarial, na concepção de mentalidade de crescimento ou inércia de uma organização e de seus integrantes.

Considerando que Mindset é a maneira como nossos cérebros elaboram as coisas que fazemos e nos ajuda a olhar para os problemas, e até para os erros, de modo positivo ou negativo (Claire Arcenas), podemos inferir que os ‘problemas’ organizacionais podem se enquadrar nesse contexto e perspectiva.

Assim, tanto problemas pessoais, profissionais, empresarias ou organizacionais estão inseridos nessa abordagem de mentalidade de desenvolvimento (crescimento) ou apatia (imutável).

No artigo ‘Inovação em Pessoas e evolução do Mindset’ tratamos sobre a importância das pessoas nas organizações e a essencialidade delas no processo de inovação.

Growth Mindset e Fixed Mindset nas organizações

A realidade diária das organizações está em contínua transformação e modificação. As necessidades do mercado e dos clientes estão em constante mutação, bem como a elevação da importância da satisfação pelos produtos e serviços.

A austeridade da hierarquia organizacional e da liderança formal e autocrática ficou obsoleta e ineficaz na resolução dos problemas atuais e no atendimento das necessidades dos clientes e do mercado.

Definitivamente, as empresas precisam de velocidade, mobilidade e adaptabilidade para serem competitivas e conquistarem longevidade. É imprescindível que as organizações tenham um aprendizado organizacional por meio de planos, projetos, políticas, programas e cultura de ‘pensamento de crescimento’.

O poder de aprendizado dos funcionários e colaboradores é vital para alavancar a mentalidade de crescimento, não só para as pessoas, mas também para a empresa. A mentalidade de crescimento (growth mindset) é necessária no contexto global da organização.

As organizações são sistemas vivos, com atividades, movimentos, funções, órgãos, sistemas e processos que permitem sua existência, como vimos no artigo ‘A Empresa ainda pulsa!?’.

Apesar dos desafios, as organizações persistem diariamente em continuarem vivas e operantes, se manterem ativas no mercado e na sociedade, pulsando os ‘componentes’ que compõem o sistema organizacional, o organismo corporativo, o ser vivo que é uma organização, com todas as suas partes e elementos interagindo.

Nesse sentido, a ‘mentalidade de crescimento’ e o ‘aprendizado organizacional’ são o combustível para as atividades, movimentos, funções, órgãos, sistemas e processos que permitem a existência e a sobrevivência da empresa.

Desenvolvendo o Growth Mindset organizacional

O filósofo, educador e escritor americano Mortimer J. Adler disse: “O propósito do aprendizado é crescer, e nossas mentes, diferentes de nossos corpos, podem continuar crescendo enquanto continuamos a viver”.

Parafraseando Adler: “O propósito da mentalidade de crescimento (growth mindset) e do aprendizado organizacional (organizational learning) é crescer, continuar crescendo, continuar viva no mercado e nos negócios (financeiros ou sociais)”.

Considerando que o aprendizado organizacional é o processo de criação, retenção e transferência de conhecimento dentro de uma organização, a mentalidade de crescimento de uma organização potencializa o ganho de experiência, know-how e savoir-faire.

Dessa forma, podemos induzir alguns comportamentos organizacionais benéficos à mentalidade de crescimento (grouth mindset) e combativos à mentalidade fixa (fixed mindset):

1 – Incentivar o aprendizado constante e o crescimento dos funcionários, o que torna as ações organizacionais mais eficientes;

2 – Promover possibilidades de crescimento e aprendizado dos funcionários coletivamente, não individualmente, convertendo os esforços organizacionais para ações coletivas, em grupos (times);

3 – Fomentar a descentralização das decisões corporativas, permitindo maior autonomia (empoderamento), com equivalência de responsabilidades e equilíbrio, tornando as ações mais ágeis e simples;

4 – Desenvolver a capacidade, oportunidade e vontade de colaborar com um ideal comum organizacional, promovendo a interação de todas as partes e elementos;

5 – Oportunizar o crescimento e ascensão de líderes flexíveis e abertos ao trabalho coletivo e colaborativo, e que incentivam o crescimento do grupo, do time;

6 – Produzir regras, regulamentos, normas, diretrizes e orientações condizentes à mentalidade de crescimento e aprendizado organizacional, para não engessar a organização;

7 – Suprimir a competição e concorrência individualista entre funcionários ou unidades da organização, com comprometimento do propósito da empresas de todos os níveis organizacionais;

8 – Recompensar não apenas o esforço, mas a aprendizagem e o progresso coletivo, as lições importantes e úteis aprendidas, como também a individualidade colaborativa à coletividade;

9 – Compartilhar dados e informações, buscar feedback e aprender com os acertos e erros organizacionais, objetivando ampliar a mentalidade de crescimento;

10 – Inovar, inovar e inovar… nas formas, métodos e ações de fomento à mentalidade de crescimento e aprendizado organizacional, para poder inovar, inovar e inovar mais.

A tarefa não é fácil, é um trabalho árduo, mas profissionais e organizações podem ganhar muito aplicando a mentalidade de crescimento e as ações para colocá-las em prática.

Como disse Albert Einstein, “Nós não podemos solucionar nossos problemas com o mesmo pensamento que usamos quando os criamos”.

