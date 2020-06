Coronathon: desafiando os impactos econômicos

Divulgação: ENAP e Microsoft News Center Brasil.

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) lança mais um desafio público. Dessa vez a instituição investe no formato de hackathon para encontrar soluções inovadoras para os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19.

O projeto é apoiado pela Microsoft Brasil. O evento, que acontece de 10 a 14 de junho, pretende gerar soluções que contribuam para a recolocação profissional, capacitação e empreendedorismo. O projeto conta com a realização da Think Lab.

O evento terá quatro dias de atividades totalmente online e irá envolver até cinco mil pessoas em equipes de diversas áreas. Qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro registrados no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e em situação regular no país que tenha mais de 18 anos de idade pode se inscrever gratuitamente pelo site coronathon.enap.gov.br.

Os participantes deverão ter conhecimentos preferencialmente em áreas como desenvolvimento de aplicativos, ciência de dados, programação, negócios, economia, administração pública, marketing e design.

A expectativa da Enap é gerar ideias, conhecimentos e soluções que ajudem a melhorar as condições de geração de emprego e renda, a partir de inciativas de análises de dados.

Desafio Hackaton COVID-19

O Desafio Hackaton COVID-19 começa no dia 10 de junho e se estende até o dia 14 com atividades ao longo das 72 horas. Serão cinco etapas:

formação das equipes multidisciplinares; imersão (identificação e conhecimento do problema); ideação (geração de ideias); prototipação (transformação de ideias em algo palpável); solução (entrega da solução final).

As soluções desenvolvidas e as equipes premiadas serão divulgadas em uma live no dia 17 de junho. As cinco melhores soluções receberão respectivamente os seguintes prêmios: R$ 8 mil, R$ 6 mil, R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil.

Os vencedores participarão de programa de mentoria com Tania Cosentino, presidente da Microsoft Brasil e a organização WE Impact irá premiar as melhores equipes femininas ou mistas, formadas por ao menos 50% de mulheres, com um programa de ideação.

Os participantes serão orientados por uma rede de mentores liderada pelo Prof. Persival Ballesté, professor e membro do Grupo de Estudos e Pesquisa de Big Data Analytics na Escola Politécnica da USP, responsável técnico pelo evento.

A inscrição para o evento é gratuita e está aberta até o dia 10 de junho, às 17h, e pode ser feita no site coronathon.enap.gov.br . Nessa página também é possível ter acesso ao regulamento e tirar dúvidas.

Procura-se Mentores para o Coronathon

O desafio que busca soluções para diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia do COVID-19, está à procura também de Mentores para participarem do desafio.

Os mentores estarão divididos em quatro áreas de conhecimento:

Especialistas (economia, administração pública, emprego, vendas, marketing); Negócios (negociação com investidores, pitch, modelos de negócios); Técnico (desenvolvedores, cientistas de dados); Designers (UX, UI, Gráfico).

Os interessados podem preencher o formulário clicando aqui , e receberá um e-mail com orientações sobre os próximos passos e as opções de horários para as mentorias.

Para maiores informações sobre o Desafio Hackathon Covid-19, que pretende gerar ideias, conhecimentos e soluções que ajudem a melhorar as condições de geração de emprego e renda, a partir de inciativas de análises de dados, acesse o site: http://coronathon.enap.gov.br.

