Inovações Horizontais e Verticais e Matriz XY da Inovação

As organizações sempre ponderam sobre qual tipo de inovação seguir, as inovações em mono produtos-serviços, as do tipo Verticais (Y), ou partir para as inovações Horizontais (X), de múltiplos produtos-serviços.

De antemão, já podemos afirmar que é uma dúvida inócua, ineficiente e inútil, considerando que qualquer inovação é positiva e necessária, tanto nos produtos-serviços atuais ou em novos.

Talvez exista justificativa de dúvida se a perspectiva for sobre estratégia de mercado e de investimento de recursos organizacionais na ótica da relação do retorno esperado com a inovação.

As argumentações e o modelo apresentado no artigo “O Valor Presente do Futuro da Inovação”, sobre essa visão de retorno do investimento e de determinar o valor presente do futuro de uma inovação, trouxe uma luz para essa discussão.

Antes de mais nada, esse debate sobre inovação nas organizações é bastante benéfico ao provocar as pessoas a pensarem em como mudar o status quo, a instigar alterações no ambiente organizacional, rever o posicionamento de mercado e suscitar questionamentos sobre o modelo de negócio atual.

Afinal, o que são Inovações Horizontais (X) e Verticais (Y)?

– Inovações Verticais (Y) são as evoluções, melhorias, avanços, progressos ou novidades que acontecem em ambientes e situações de ‘mono produtos-serviços’.

– Inovações Horizontais (X) são as evoluções, melhorias, avanços, progressos ou novidades que acontecem em ambientes e situações de ‘múltiplos produtos-serviços’.

Inovações Verticais, o Eixo Y

Imaginemos um modelo de negócio baseado na comercialização de apenas um produto elementar, um componente básico e central, por exemplo ‘ovo’. Isso mesmo, uma Omeleteria!

Definitivamente isso, um negócio baseado em um produto-elemento principal da qual deriva todo o portfólio de ofertas aos clientes e consumidores e de onde origina toda a receita da organização.

É desafiador para o empreendedor ter apenas um produto-elemento básico para inovar e buscar evoluções, melhorias, avanços, progressos ou novidades que consigam manter a fidelidade do cliente e a longevidade do negócio.

Esse é um aspecto instigante para qualquer inovador, e um certo pesadelo para os defensores da diversificação de produtos-serviços, da desconcentração de receitas e da conquista de novos mercados.

Como disse Albert Einstein, “No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade”, e Winston Churchill, “O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade; o otimista vê oportunidade em cada dificuldade”.

Essas frases sintetizam bem o espírito dos negócios de mono produtos-serviços, a provocação diária em inovar e o estímulo constante de surpreender os clientes.

Outro aspecto a ser considerado é utilizar a Inovação Vertical (Y) como estratégia de extensão do Ciclo de Vida dos Produtos (CVP), maximizando o período de receita e redução proporcional do retorno do investimento. Inclui-se também os serviços nessa perspectiva.

Podemos considerar algumas vantagens da Inovação Vertical (Y):

– Foco que permite especialização

– Redução de fornecedores

– Utilização de matriz única/restrita de produção

– Redução de custos

– Operação otimizada

Por outro lado, apresentam alguns riscos:

– Receita restrita em um único produto-elemento básico

– Mercado limitado e inelástico (elasticidade de mercado)

– Limitação da diversificação

Inovações Horizontais, o Eixo X

Sob um ponto de vista reverso, as Inovações Horizontais (X) estão relacionadas a inovar em/com múltiplos produtos-serviços, considerando a diversificação como objetivo essencial.

A base dessa estratégia é a desconcentração de receitas, a criação de novos produtos-serviços ou alteração dos atuais, a conquista de novos mercados e a satisfação e fidelização dos clientes pela diversificação.

Segundo Ansoff (1958), diversificação consiste na “[…] penetração em novos mercados e o esforço para aumentar as vendas da empresa”. De acordo com Pitts e Hopkins (1982), diversificação é a “[…] extensão pela qual as empresas operam em uma ou mais áreas de negócios simultaneamente”.

Ramanujam e Varadarajan (1989) consideram diversificação “[…] a entrada de uma empresa ou unidade de negócios em direção a novas linhas de atividades”. Trata-se de uma estratégia de adicionar novos negócios por meio de novos produtos-serviços ou alteração dos atuais.

Vejamos algumas vantagens da Inovação Horizontal (X):

– Vantagem competitiva

– Cultura inovativa-diversificativa

– Aproveitamento de novas oportunidades de negócios

– Diversificação da receita

– Diluição em investimentos múltiplos

Logo, apresentam alguns riscos:

– Alto investimento de recursos (financeiro, pessoas e tecnologia)

– Requer profissionais diferenciados

– Miopia pela alta diversificação

– Relação com os clientes desfocada

A Matriz XY da Inovação

Certamente essas duas visões instigam dúvidas em relação a qual das inovações adotar ou, qual das abordagens é a mais eficaz aos negócios. Na dúvida, use as duas, na medida do possível e de acordo com o seu negócio.

Definitivamente, utilize a perspectiva de Inovações Horizontais (X) e Verticais (Y) na sua organização. Se apodere dos benefícios das duas e amenize as desvantagens com o aprendizado proporcionado por elas.

A Matriz XY da Inovação , onde o Eixo Y representa o movimento das inovações verticais – mono produtos-serviços, e o Eixo X caracteriza a mobilidade das inovações horizontais – múltiplos serviços-produtos.

Nesse sentido, as direções vertical e horizontal correspondem às evoluções, melhorias, avanços, progressos ou novidades que acontecem quando a organização inova.

Outro ponto de vista importante, é a perspectiva relacionada ao tipo de inovação que poderá ser gerada por essas duas abordagens. Estamos falando dos três conceitos básicos de inovação: incremental, radical e disruptiva.

Podemos vislumbrar e inferir que as inovações radicais e disruptivas ocorrem na interseção entre os dois eixos, em um sentido tangente dos movimentos inovativos; a transversalidade das inovações ou, a combinação entre os dois tipos de inovação.

Esse momento de convergência e confluência das inovações verticais e horizontais é um ambiente bastante propício para o nascedouro de produtos-serviços disruptivos.

Assim, ‘sair pela tangente’ na Matriz XY da Inovação não tem o significado de esquivar-se, desviar-se ou eximir-se, mas sim de direcionar-se ao ponto extremo de inovar.

Prof. Manfrim, L. R.

Compulsivo em Administração (Bacharel). Obcecado em Gestão de Negócios (Especialização). Fanático em Gestão Estratégica (Mestrado). Consultor pertinente, Professor apaixonado, Inovador resiliente e Empreendedor maker.

Explorador de skills em Gestão de Projetos, Pessoas e Educacional, Marketing, Visão Sistêmica, Holística e Conectiva, Inteligência Competitiva, Design de Negócios, Criatividade, Inovação e Empreendedorismo.

Navegador atual nos mares do Banco do Brasil, UDF/Cruzeiro do Sul e Jornal de Brasília. Já cruzou os oceanos do IMESB-SP, Nossa Caixa Nosso Banco (NCNB) e Cia Paulista de Força e Luz (CPFL).

Freelance em atividades com a Microlins SP, Sebrae DF e GDF – Governo do Distrito Federal.

Contato para palestras, conferências, eventos, mentorias e avaliação de pitchs: professor.manfrim@gmail.com.

