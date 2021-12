Wine Bars da cidade entram no clima de Natal

No mês em que muitos aproveitam para reencontrar os amigos e confraternizar, wine bars se prepararam com decoração especial para a data

Animados com a chegada do Natal, alguns Wine Bars da capital já estão enfeitados com árvore, guirlandas, bolas e muita luz. O investimento nem sempre é baixo, mas alguns proprietários garantem que vale a pena.

É o caso do Na Varanda Wine Bar. A ideia do espaço é de sempre está mudando a decoração justamente para trazer e mexer com as lembranças dos clientes. E agora no mês de Novembro e Dezembro a casa veio com a decoração de Natal que ficou simplesmente magnífica.

O proprietário do Wine Bar, Rafael Oliveira diz que a ideia do espaço é que pudesse trazer boas recordações ou novas experiências de uma viagem no coração de Brasília. “Enfeitamos por causa do clima de Natal. Queremos a nossa casa bonita e alegre”. Ele ressalta que a intenção dos enfeites não é atrair mais clientes, mas agradar aqueles que já frequentam o Wine Bar. Sua esposa Joana Oliveira completa. “As pessoas ficam mais felizes quando entram aqui e está tudo enfeitado”.

Um wine bar que traz na bagagem o conceito de popularizar e desmistificar o vinho de forma leve, apetitosa e justa. A casa oferece vinhos a partir de R$ 59, com uma carta de vinhos com mais de 200 rótulos. Tanto para consumir no local quanto para comprar na loja, que não tem diferenciação de preço, você pode estar pegando o vinho na prateleira pra consumir no Wine Bar sem custo adicional. Além de toda essa variedade de vinhos, a casa oferece mais de 20 opções de drinks, com diversos autorais elaborados pelo mixologista Victor Bianchi. Drink como Na Varanda, que vem em um vaso de plantas que já conquista você pelo visual.

E por falar em Wine Bar você sabe o que é um?

Wine Bar é um novo conceito de espaço enogastronômico que surge com uma proposta diferenciada. Ele oferece preferencialmente, uma variedade muito maior de vinhos de diversos países. O objetivo é fazer do lugar um ponto de encontro não apenas para beber e socializar, e sim, para aprender mais sobre a arte que há por trás de uma boa taça de vinho. Alguns, no entanto, também servem outros tipos de bebida, mas o diferencial são os vinhos e petiscos que harmonizam entre si. Esse tipo de lugar é bem comum nos países europeus e agora cresceu muito no Brasil.

O cardápio que eles criaram pra harmonizar com os vinhos conta com deliciosas opções, como o caso do varal de frios que por sinal é uma das sensações da casa, com opções para 2 ou 4 pessoas, o famoso Steak Tartare com focaccia, Vitelo Tunato, que é chamado do encontro da terra e mar, filé mignon rosbife com molho de atum, alcaparras fritas e chips da casa. Esse prato é uma explosão de aromas e sabores. Temos outros pratos como lula carbonara, porquinho cremoso. Para quem gosta de petisco, tem as croquetas de ossobuco, presunto de parma, bolinho de bacalhau do porto e bolinhas de frango.

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

E para os enófilos de carteirinha, a casa oferece várias promoções nas noites de terças e quartas. Na quarta, por exemplo, eles tiveram a ideia de montar à ‘Sequência Amo vinho’. Na sequência cada taça conterá 150ml de vinho ou espumante dentre os rótulos selecionados pela casa. 1 taça de espumante 1 vinho branco 1 vinho rose 2 tintos. No final da noite, você terá consumido o equivalente a uma garrafa, provando diferentes vinhos, pelo valor de R$73,90 por pessoa.

Então, o que vocês estão esperando para ir lá conhecer esse Wine Bar incrível que fica localizado na 408 Sul!

Serviço

Na Varanda Wine Bar & Store

Wine Store: A loja fica aberta de segunda a sábado a partir das 10h.

Wine bar: Terça e quarta de 18h às 23h30 | Quinta e sexta de 18h às 00h | Sábado de 17h às 00h

Endereço: CLS 408 BL B Loja 23

Telefones: (61) 3522-8881 e (61) 99263-2180

Instaram: @navaranda.winebar