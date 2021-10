Outubro Rosa – Que tal falarmos de vinhos Rosés?

Chef Ticiana Werner faz seleção especial de vinhos rosés durante o mês da campanha, e todos harmonizados com pratos deliciosos

Outubro chegou e com ele muitas campanhas de ‘Atitude Rosa’ e hoje a escolhida para a matéria é uma mulher, uma Chef de cozinha excepcional, que além de ser uma referência no mundo da enogastronomia é uma empreendedora de sucesso.

O sabor da boa gastronomia em Brasília, aliado a um ambiente contemporâneo e aconchegante, com uma completa carta de vinhos e música ao vivo. Uma oportunidade imperdível de aproveitar o delicioso Menu criado pela Chef Ticiana Werner, e com uma seleção de vinhos especiais durante todo Outubro Rosa.

Famoso por sua capacidade de encantar e atrair olhares, o vinho rosé conquista fãs ao redor do mundo, sobretudo em países de clima quente como o nosso. Esse tipo de vinho é caracterizado pela leveza, pelo frescor e, é claro, pela sua coloração única. Na hora de harmonizar as características da maioria dos rosés estão mais inclinadas para os vinhos brancos do que para os tintos.

E vamos às combinações da chef:

Com o Risoto de cogumelos frescos e limão siciliano e com o Nhoque ao molho funghi, a harmonia foi feita com o espumante brasileiro da vinícola Thera o Thera Anima Brut Rosé. Um espumante leve e fresco, este espumante é sinônimo de descontração e versatilidade. Os aromas remetem a agradáveis notas cítricas com um toque de pêssego. No paladar, apresenta leve cremosidade, perlage fina, elegante e final agradável. Puro deleite na boca.

Risoto de cogumelos frescos. Foto: Divulgação

Thera Anima Brut Rosé

Já com o Nhoque de batata roxa com camarão e com o Risoto de camarão e manga, o vinho escolhido foi o Saint Sidone rosé. Este belo rosé é feito na Côtes de Provence, região que fica nos arredores da glamourosa Saint Tropez. Saint Sidoine é onde tem uma torre do século XI, cercada por vinhedos. Segundo a tradição, Sidoine foi um homem que nasceu cego e foi curado por Jesus. Em agradecimento, ele foi pregar a fé cristã em Provence. Atualmente, os rosés da Côtes de Provence estão entre os melhores do mundo.

De cor rosa claro ligeiramente salmão, este Cuvée Sidoine é elegante e delicado, com aroma e paladar de pêssego, morango e notas florais, com ótima acidez e harmoniza muito bem com esses pratos maravilhosos da Chef.

A matéria de hoje foi em homenagem a todas as mulheres, pois elas trazem vida e alegria ao mundo. Daiany Nasteoli

Risoto de camarão e manga. Foto: Divulgação

Saint Sidone rosé

E por último com a Costela de Angus com risoto e o Medalhão ao Vinho o rótulo escolhido foi um vinho português da região de Lisboa o 1808 collection rosé das uvas touriga nacional e merlot tem um visual acobreado e no nariz tem notas de framboesa, alcaçuz e cereja preta, já na boca tem muita cereja preta e baunilha. Um vinho bem Equilibrado, estrutura firme e com acabamento persistente. Gostei!

Costela de Angus. Foto: Divulgação

Medalhão ao vinho. Foto: Divulgação

1808 collection rosé

E para quem quer a dica de mais um espumante para comemorar o mês do Outubro Rosa, eu deixo aqui um vinho argentino que aprecio muito que é o Sol fa Soul Brut Rosé de um dos enólogos que mais admiro o Marcelo Pelleriti. Das uvas Cabernet Sauvignon e Malbec, com tom rosado e com finas e delicadas borbulhas. No paladar apresenta taninos ligeiros e elegantes e um gosto frutado e fresco com boa persistência. É um espumante vibrante, jovem e muito agradável, ideal para beber em qualquer ocasião e harmoniza muito bem com o clima desse mês.

Sol fa Soul Brut Rosé

Cuidar da saúde é inegociável. A campanha #OutubroRosa tem como objetivo alertar a sociedade quanto à importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, o Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure.

A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Escolha o caminho da prevenção. Façam o exame preventivo e viva ao Outubro Rosa.

