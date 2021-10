É Halloween e a gente pensa em quê? Vinho; é claro!

Como harmonizar vinhos com receitas feitas com abóbora e arrasar nas harmonizações nas festas de Halloween

Gostosuras ou travessuras?

O Halloween, também chamado de Dia das Bruxas, celebrado todo dia 31 de outubro, é um feriado mundialmente conhecido e comemorado em muitos países, sobretudo nos Estados Unidos. É quando as pessoas, principalmente crianças, vão de porta em porta, com fantasias assustadoras, à procura de doces ou travessuras, e foi conquistando fãs ao redor do mundo.

Embora muita gente pense que a tradição começou em terras norte-americanas, a verdade é que o Halloween teve início no Reino Unido. O nome é derivado de “All Hallows’ Eve”. “Hallow” é uma palavra antiga para “santo” e “eve” significa véspera. Tudo isso junto designava, até o século 16, a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, que é celebrado em 01 de novembro.

O Dia das Bruxas que conhecemos começou por volta de 1500, na Inglaterra e foi para as Américas no século 19. Inclusive, foi no continente americano que a abóbora passou a ser símbolo do Halloween. No Reino Unido, o legume usado era um tipo de nabo.

Uma lenda conta que Jack, um ferreiro, foi mais esperto que o diabo e, em vez de ir para o inferno, ficou vagando pela Terra com luminárias feitas de abóbora. Daí surgiu à tradição de esculpir rostos nesses legumes.

Mas agora vamos ao que interessa? Você deve estar se perguntando o que nós, especialistas em vinhos, temos a ver com Halloween? Simples: Nós acreditamos que os adultos também podem – e devem – se divertir durante a comemoração. E nada melhor do que vinho para comemorar, não é mesmo?

Nessa época, aproveite para abusar de pratos feitos com abóbora. Por isso, separei algumas dicas para você harmonizar vinhos com receitas deliciosas.

Camarão na moranga

Camarão na moranga combina com o vinho Sol fa Soul Rosé da uva malbec.

A receita de camarão na moranga combina com o vinho Sol fa Soul Rosé da uva malbec. Da região de Mendoza na Argentina e elaborado pelo renomado enólogo Marcelo Pelleriti. É um vinho que na boca apresenta uma acidez muito equilibrada. Muito fresco com algumas notas cítricas. Final largo, fluido e bem fácil de beber.

Abóbora gratinada

Abóbora gratinada vai muito bem com o vinho Ladiva Tokaji Harveslevelu Late Harvest Hungria 2015

A receita de abóbora gratinada vai muito bem com o vinho Ladiva Tokaji Harveslevelu Late Harvest Hungria 2015.

Um late harvert marcante e intenso no paladar, untuoso e deliciosamente doce, perfeito para ser apreciado com esse prato, mas combina muito bem com os doces do Halloween ou com uma boa sobremesa. É elaborado na famosa região de Tokaj, com a uva nativa Hárslevelü.

Risoto de Charque e Risoto de abóbora com gorgonzola

Esses risotos combinam muito bem com o Vin Santo del Chianti DOC Sensi

De origem italiana, o risoto é um dos pratos que conquistou o paladar do brasileiro e de muitos outros povos pelo mundo. Como não poderia ser diferente, o risoto casa com perfeição com vinho. Então escolhi um vinho também italiano, o Vin Santo del Chianti DOC Sensi.

Produzido seguindo a antiga tradição toscana com as uvas Trebbiano di Toscana e Malvasia del Chianti. Após a exposição ao sol nas esteiras e um longo envelhecimento em barricas denominadas “caratelli”, obtém-se este sumo de cor âmbar profunda e com um agradável aroma de frutos secos com notas de mel e um sabor adocicado e aveludado. Da uva Malvasia Fina, ele tem 48 meses em Barrica de carvalho. Um vinho intenso e amplo.

Casillero del Diablo Devil’s Collection

E se você procura um tinto inusitado para comemorar o Halloween, confira o Casillero del Diablo Devil’s Collection que degustei esses dias. Da vinícola Concha y Toro, maior empresa vitivinícola da América Latina é um vinho ousado e divertido como o Dia das Bruxas. Esse vinho tem uvas secretas e para saber a safra dele somente sob consulta. Bem diferente né? E olha as características dele: Púrpura com notas marcantes de cereja preta, ameixa e suaves toques de chocolate amargo originários das barricas. Delicadas notas de ameixa preta que são complementadas com taninos firmes e redondos, onde se obtêm um vinho equilibrado e envolvente à boca.

E então, o que você está esperando para escolher sua abóbora, opa prato e rótulo favorito para curtir essa data?