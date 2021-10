Shopping Pier 21 recebe 1ª Feira de Vinhos

Primeira feira de vinhos pós-pandemia, acontecerá de 14 a 17 de outubro

Diante do excelente momento do mercado de vinhos no Brasil – o país foi o que mais aumentou o consumo da bebida em 2020 – e, também, o grande interesse do público do DF pelo produto – Brasília é a segunda capital no país em consumo de vinhos, perdendo apenas para São Paulo, segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o Shopping Pier 21 receberá, a partir desta quinta-feira (14) sua 1ª Feira de Vinhos!

Com o intuito de atender a esse público e baseado na experiência da família, que trabalha há mais 30 anos com vinho, o sommelier Carlos Borges, do canal Descomplicando Vinho do Instagram, superou as adversidades para organizar e promover essa feira, em parceria com o shopping.

A 1ª Feira de Vinhos do Shopping Pier 21 tem o objetivo de divulgar e disseminar a cultura do vinho a todos os públicos. Pensando nisso, a escolha do Pier 21 não poderia ter sido melhor, tendo em vista que o shopping recebe um público jovem também (lembrando que a bebida é destinada a maiores de 18 anos), além de ser aberto e ventilado, ambiente ideal para o momento em que vivemos.

A feira terá exposições, palestras e venda de vinhos e contará com mais de 10 stands, localizados na praça de alimentação do shopping, de onde é possível contemplar uma esplendorosa vista do Lago Paranoá. Para agregar ainda mais valor ao evento, a feira contará com stands de artesanato, acessórios, queijos, salames e outros relacionados ao mundo do vinho.

Os visitantes encontrarão vinhos de diversas regiões do Brasil e de outros países, poderão desfrutar de música de qualidade junto aos stands todos os dias. Na quinta e sexta as apresentações serão com o músico Paulo Black no trompete, sábado e domingo, o saxofonista João Maria fará a trilha musical do evento.

Para os interessados em uma experiência sensorial, a Associação Brasileira de Sommeliers do Distrito Federal (ABS-DF) realizará degustações guiadas.

O evento contará ainda com um espaço exclusivo, com capacidade para até 20 (vinte) pessoas, onde os expositores e convidados farão palestras e apresentações. Os interessados em participar desses momentos, deverão retirar seus ingressos com antecedência no stand da SICOOB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

1ª Feira de vinho do Pier 21

Local: Shopping Pier 21

Data: de 14 a 17 de Outubro

Horário: de 12:00hs às 22:00hs

Exposição de vinhos e degustação.

Entrada franca.