Conheça o espumante do pódio GP Brasil

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton superou Max Verstappen e venceu o Grande Prêmio de São Paulo com a Mercedes neste domingo, mas brinde foi com Ferrari

Embora sem nenhuma ligação com a montadora italiana de automóveis de luxo e carros de corrida, Ferrari é também o nome do espumante que atualmente patrocina a Fórmula 1, depois de vencer uma disputa com produtores de Champagne que tradicionalmente forneciam a bebida.

O pódio do GP Brasil de Fórmula 1® foi brindado com espumante da importadora brasileira Decanter. Presidida por Adolar Hermann, a empresa traz com exclusividade ao País os rótulos Ferrari Trento, espumante oficial da F1®.

A marca acaba de ser eleita, pela quarta vez, ‘Produtor de Espumante do Ano’ pelo Champagne & Sparkling Wine World Championships, criado e presidido por Tom Stevenson, maior especialista mundial em vinhos espumantes.

Matteo Lunelli e Stefano Domenicali. Foto: Divulgação

A bebida presente nas premiações será blanc-de-blanc 100% Chardonnay apresentado em uma garrafa de três litros ou em uma garrafa Jeroboam. Este espumante é elaborado pelo método champenoise, em que a fermentação secundária ocorre na própria garrafa e não em um tanque pressurizado. E os brasileiros que quiserem apreciar o espumante da Fórmula 1® vão encontrar uma bebida fresca, elegante e equilibrada, perfeita para acompanhar as corridas.

A empresa de espumantes foi fundada em 1902 na província autônoma italiana de Trento, localizada no norte da Itália, por Giulio Ferrari e passou para a família Lunelli em meados do século 20. Essa não é a primeira associação com corridas de veículos para a Ferrari. Embora a empresa seja distinta e desassociada da montadora de mesmo nome, Lunelli mencionou como seu avô conheceu o designer de automóveis Enzo Ferrari e como as empresas tinham se engajado em uma promoção mútua.

Pelos próximos três anos, no pódio de todos os Gran Prix™ as vitórias serão celebradas com um Ferrari Trento Doc Jeroboam – “Jeroboam” se refere ao tipo da garrafa de 3 litros que os pilotos vencedores estouram no pódio.

“Esta é a primeira vez que um vinho italiano é escolhido pela Fórmula 1® como parceiro oficial. Isso resgata os valores de excelência e italianidade que a Ferrari Trento representa”, resume Matteo Bruno Lunelli, presidente da Ferrari Trento (à esquerda na foto, ao lado de Stefano Domenicali, CEO da Formula One, promotora da F1®.