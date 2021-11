Restaurante da cidade promove degustações de vinhos para clientes

Oportunidade para troca de experiências entre amantes do vinho e da boa gastronomia o Rubaiyat Brasília promove degustações de vinhos quinzenais

A degustação de vinhos é uma arte e essa prática é de grande importância no universo dos vinhos. Além de ser uma ótima oportunidade de treinar o paladar com os mais diversos tipos de vinhos existentes te ajuda a descobrir as próprias preferências. Restaurantes com sommelier podem proporcionar este momento aos seus clientes, ensinando noções básicas para a realização e apreciação da bebida, bem como a sugestão de pratos que harmonizam melhor com cada tipo de vinho oferecido.

Detentor dos principais prêmios de revistas e jornais especializados como a melhor carne do país, o restaurante Rubaiyat, em sua unidade de Brasília, tem opções de carnes de gado, porco, javali, cordeiro e frango provenientes de fazendas próprias, o que garante a qualidade de tudo o que é servido. Além disso, ostenta uma adega climatizada que conta com uma carta de 950 rótulos e mais de 7 mil garrafas.

Adega do Rubaiyat Brasília. Foto: Divulgação

Pensando em seus clientes e no público crescente de amantes dos vinhos, o Rubaiyat Brasília promove degustações guiadas de vinhos nacionais e internacionais duas vezes ao mês.

A experiência

Degustação de vinhos nacionais do Vale dos Vinhedos: vinhos brasileiros com identidade

Foi assim o convite que recebi para participar em um dos encontros de degustação promovidos pelo restaurante: “Temos o prazer de convidar você para uma noite de degustação no Rubaiyat Brasília com a apresentação de grandes vinhos de terroir do Vale dos Vinhedos com a assinatura de Luis Henrique Zanini. É no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, que ocorre a elaboração dos melhores vinhos brasileiros. A região é a única reconhecida no país como Indicação Geográfica, graças ao seu clima, solo e topografia particular que garantem a ela relevância ímpar na produção de vinhos no Brasil. Os vinhos serão apresentados pelo sommelier Maico Douglas”.

A experiência de degustar de vinhos vai muito além da bebida por si só. A prática envolve técnicas que proporcionam a utilização de diversos sentidos para ter um contato mais intimista com a bebida, provando muito mais do que os sabores e aromas dos vinhos.

Para quem está iniciando neste mundo esses eventos são uma excelente forma de aprender um pouco mais e praticar. Engana-se quem pensa que esse tipo de evento só tem especialistas, pelo contrário, nada mais eficiente do que provar a bebida para saber o que gosta e não gosta, em quais rótulos investir, além de ter contato com pessoas mais experientes, que sempre passam preciosas dicas.

Os apreciadores de um bom vinho estão sempre em busca de novas experiências, seja de sabor, cor ou aroma. Você sabe o que significa Savoir-vivre? A expressão, de origem francesa, quer dizer ter conhecimento, prática dos costumes da vida social e ainda habilidade de lidar com os seres humanos, em geral.

Eu acredito que em qualquer empresa a habilidade mais valiosa é a de como saber lidar e tratar os clientes. E com certeza o Rubaiyat entende muito bem este conceito, pois realmente se preocupa em como melhorar a cada dia a experiência em suas mesas, concedendo momentos únicos e agregando valor para seu público na hora de apresentar bons vinhos.

Para Iara Cajú, responsável pelos eventos e relacionamento do restaurante, as degustações são uma ótima oportunidade de impulsionar ainda mais o consumo e a democratização da bebida. E vai muito mais além do que fortalecer o contato com o cliente. A ideia é apresentar o vinho de forma simples e descomplicada, proporcionando, ao mesmo tempo, cenários paralelos e ambiente favorável para networking, troca de experiências, conhecimento e, em especial, geração de negócios. Encontros igualmente genuínos e inspiradores entre os participantes. E se esse aprendizado ainda envolver bons vinhos, tudo fica mais fluido e natural.

Dicas importantes para quando for a uma degustação

O consumo de alguns alimentos antes da degustação pode prejudicar a sua percepção de algumas características do vinho. Por isso, não beba café, não coma nada com chocolate ou com menta, pois eles podem influenciar na sua percepção de sabor e aroma. Evite usar perfumes – em especial os mais fortes – visto que eles também podem prejudicar a percepção dos aromas da bebida.

Como participar das degustações promovidas pelo Rubaiyat Brasília

Para os interessados em participar, basta entrar em contato com a unidade pelo telefone: (61) 3443-5000 ou pelo e-mail: [email protected]