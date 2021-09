Piselli Brasília é um dos maiores destaques da capital

Desde que inaugurou no Iguatemi, o Piselli é assunto para toda roda de conversa. Esperado por muitos durante um bom tempo, o novo restaurante do shopping tem dado o que falar com seus pratos. Isso, em parte pelo talento de Adenilton dos Santos (foto), que foi responsável pela casa de São Paulo. Destaque para o tradicional da casa: o Ancho Alla Fiorentina.

Mais novidades da Coluna À Mesa

Com uma finalização de cair o queixo

Quando uma guarnição cai no gosto do público, não há nada que faça o mesmo mudar de ideia. É isso que tem acontecido com o saboroso Chuleton ao fuego, disponível no menu do Rubayat Brasília (Setor de Clubes Sul). O chef Wellington Santos serve 1,2kg de costela em um gancho, finalizado com conhaque e manteiga. O melhor? É finalizado no momento de servir, na mesa. Não é a toa que mesmo após 2 anos de lançamento, ainda é um sucesso entre os visitantes. No valor de R$325, serve duas pessoas maravilhosamente bem.

Foto – Acervo pessoal

Vai bem mesmo!

Já imaginou o sabor maravilhoso dos alfajores argentinos (foto) da Dulce Patagonia aliados ao refrescante sorvete da Vai Bem? Sim, essa parceria está acontecendo e já chegou! O picolé recheado de alfajor argentino é uma grande surpresa! Recebido com exclusividade pela coluna, esse novo produto será uma sensação em tempos tão quentes de Brasília. Vale o paladar!

Foto – Acervo pessoal

Um novo menu de possibilidades

Tem novidade quentinha no Smart Collab Mani, localizado em Samambaia. Inaugurado há três meses, o local é um coworking que está apostando em um menu diverso com cafés e baguetes especiais. “De Mani para Mani (R$12)”: baguete de banana com canela e queijo; “Tô de boa hoje, mas…(R$12)” baguete de presunto e queijo com um molho de tomate temperado de ervas e “Curtindo outra vibe (R$10): baguete com tomates assados no azeite e alho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto – Acervo pessoal

Aos librianos

Com o ciclo dos virginianos se encerrando, chegou a vez dos librianos celebrarem a vida! Pensando neles e em todos os aniversariantes de todos os signos, o Dudu Bar trouxe uma novidade: um bolo de presente do The Queen’s Place. Ou seja, além de comemorar em alto estilo no restaurante mais descolado de Brasília, o aniversariante ainda ganha um bolo de presente. Entre as opções estão os deliciosos red velvet (foto), manga e maracujá e Victoria Sponge. Celebrar a vida no Dudu Bar ficou ainda mais doce e maravilhosa, né?

Foto – Agência Vera