Onde se deliciar com a Páscoa

Falta pouquinho para a data mais amada pelos chocólatras e nesses últimos 40 dias de quaresma, a coluna mostrou aqueles produtores que estão se empenhando o máximo para adoçar sua Páscoa. Mas quem não é apaixonado por chocolate, também separamos algumas dicas de onde almoçar ou jantar na Semana Santa. Confira:

Páscoa feita de chef internacional

Se você, além dos chocolates da Páscoa, quer uma opção para o almoço da sexta-feira santa ou do domingo de Páscoa, o Jamie Oliver, localizado no Venâncio Shopping, está com um menu lotado de ótimas opções para a data. De entrada, a pedida é o Ceviche Cítrico (foto), peixe do dia em fatias finas, leite de tigre ao estilo peruano, pimentões grelhados na chama e pimenta fresca, por R$ 28. Para o prato principal, duas sugestões dão o dom de celebração do dia: o Salmão Ponzu com vagem francesa ao perfume de alho, pepino grelhado, wasabi, cebolinhas e gergelim, por R$ 79.

Foto – acervo pessoal

Mais peixe nunca é demais

Outro estabelecimento que está com ótimas opções para almoços e jantares de Páscoa, é o Fogo de Chão do Brasil. A casa com o saboroso à la carte de Salmão grelhado servido diariamente em todas as unidades Fogo de Chão do Brasil na opção Fogo Gourmet Fish (94,00). Quem fizer essa escolha tem ainda direito à mesa livre de saladas com opções como Salmão Defumado e Filé de Anchova Negra.

Foto – Acervo pessoal

Aos loucos por chocolate, com amor

Depois de surpreender os brasilienses com os insumos exclusivos e mega saborosos, a Catedral Empório também promete adoçar a Semana Santa dos habitantes de Brasília. Além de doces tradicionais, o estabelecimento está com um menu completíssimo de ovos de Páscoa como pudim, bombom de morango, duo de brigadeiro, marshmallow, banoffe, brownie, brigadeiro, palha italiana tradicional (foto), palha italiana branca, ovo de bolo de cenoura e leite ninho com Nutella.

Foto – Acervo pessoal

Os ovos de Páscoa estão disponíveis em diversos tamanhos, que variam de 50 gramas a um quilo. As encomendas estão disponíveis até o dia 14 de abril por meio dos telefones (61) 99622-0422 ou (61) 3262-0422.

Foto – acervo pessoal

Fugindo do óbvio…

Nem de massas frescas e gastronomia francesa vive o brasiliense. É preciso alcançar novos horizontes e conhecer o melhor da cozinha brasileira. Entre as opções de Brasília que focam em tal segmento, está o Raiz Caipira. Localizado na CLS 211, a casa gastronômica foca em sabor raiz da nossa cozinha, com panelas de barro e muito sabor genuíno. Além disso, o espaço é especialista em churrascadas, feijoadas, galinha caipira (foto), comida caseira e mais!

