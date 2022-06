Onde curtir o mês junino em Brasília

Há um ano, a empresária Graça Yoda, revolucionou o jeitinho brasiliense de fazer festa junina com o Quintal da Dona Graça. Uma festa junina localizada no SMPW, Quadra 4, Conjunto 3, Lote 11 – Park Way que resgata todo o afeto que essa data celebra. “Acreditamos que a nossa entrega é um dos diferenciais, a experiência vivida pelo cliente no nosso Quintal é única” explica Graça.

Em sua segunda edição junina – o local também realizou o Natal em dezembro – o tema desta segunda edição é o sertão nordestino, onde, além das comidas típicas, terá muita música ao vivo e arrasta-pé. Para acompanhar a temática escolhida pela Graça, a decoração do arquiteto Ricardo Azevedo também honra a vida sertaneja (foto). Quintas, sextas e sábados, das 19h à 0h. Domingo e feriados, das 16h às 21h. R$ 120 adultos e R$ 70 crianças (5 a 10 anos)

Foto – Acervo pessoal

Biscoitos juninos

Cookie já é bom…Agora imagina em clima junino? Para celebrar o dia de São João, o American Cookies trouxe as opções juninas para seu cardápio. Com sabores limitados, a casa está com o delicioso Cookie de Brigadeiro de Paçoca (foto) (massa amanteigado de baunilha com pedaços de chocolate ao leite e recheio de brigadeiro gourmet de paçoca, finalizado com caramelo e farofinha de paçoca).

Foto – Acervo pessoal

Festa junina nas alturas

O estiloso Brasília Shopping (SCN) montou um rooftop incrível. E para celebrar o mês junino, até o dia 19 de junho, sempre aos finais de semana, o local recebe atrações musicais acompanhas por delícias juninas da Bäckerei (foto). O repertório musical fica por conta dos músicos: Thiago Lunar, Felippe Rodrigues, Larissa Vitorino, Forró Lunar e Juninho Ferreira.

Um grande ode aos amantes de café

Nem junino e nem julino, se você é amante de café, o ParkShopping trouxe uma experiência de outro mundo. Até o dia 19 de junho, a Praça Central do shopping recebe o evento Roasterie. Uma mostra de café com grãos do mundo inteiro, onde o visitante vai poder ter uma grande imersão no universo da cafeína. Além disso, há palestras e workshops gratuitos. O Roasterie funcionará de segunda a sexta-feira, das 13h às 21h; sábados, das 10h às 21h; e domingo das 14h às 20h.

