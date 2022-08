Onde celebrar o Dia dos Pais? Confira nossas dicas

Seleção para o Paizão

O primeiro clube de vinhos do Brasil, Sociedade da Mesa, selecionou (ainda mais), títulos perfeitos para presentear o paizão. Pensando em agradar todos os estilos dos pais, o clube trouxe um uma curadoria super refinada. Entre eles, estão Valle de Luna Vineyard Selection Cabernet Sauvignon (R$ 57,18), safra de 2020, que se harmoniza muito bem com carnes grelhadas, ou o chileno Ravanal Gran Reserva Cabernet Sauvignon (R$ 112), uma edição limitada de 6.000 garrafas, todas numeradas, produzidas a partir de um blend dos melhores lotes de vinho. Para mais informações, acesse: sociedadedamesa.com.br

Uma experiência nas alturas

Para celebrar um ano de sucesso, o projeto The Plane Experience – que simula um voo real dentro de uma aeronave da Pan Am – escolheu o destino de Nova York com um menu super requintado escolhido e realizado pelo talentoso pastor Ricardo Espindola. Para começar, o chef escolheu uma Polenta de Ragu com Cogumelo Paris, seguida por um maravilhoso creme com cenoura, bacon e gengibre acompanhado por uma Salad Caeser. Nos prato principal, um NY Steak acompanhado por uma batata assada recheada. Para finalizar, frutas da estação e um fabuloso Cheesecake (foto). Para quem tem interesse em voar – algo essencial por ser uma experiência única – nos finais de semana de 19 e 20, 26 e 27 de agosto, o The Plane Experience voa novamente para NYC! Partiu?

Foto – Leonardo Resende

Do chão do Cerrado

Hoje (10), os chef Diego Brada e Ana Paula Boquadi (foto) se encontram para uma criação de um menu de 7 etapas. O menu será apresentado no Conca. Além de prestigiar os visitantes com um cardápio delicioso, o objetivo é mostrar a agro-extrativista Madalena Soares com maquinário para facilitar a extração do Baru. Sendo que parte da renda do jantar será revertida para compra da ferramenta. “O trabalho artesanal do extrativista é muito interessante enquanto resguardo destas tecnologias antigas, mas precisamos preservar as pessoas deste cansaço com a tecnologia moderna que gera qualidade de vida e maior retorno financeiro para as comunidades extrativistas. Não podemos romantizar a dificuldade física”, afirma Ana Paula. Além das setes etapas, o menu será totalmente vegano