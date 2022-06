Onde celebrar o Dia dos Namorados. Confira as nossas dicas

Para os apaixonados de plantão

É maravilhoso poder levar um mozão em um restaurante divino e ter uma noite incrível, né? O Mayer Sabores do Brasil, localizado na 116 Sul, é uma das nossas apostas para o Dia dos Namorados. Por R$300, os apaixonados podem ter uma experiência gastronômica envolvendo entrada, prato principal(foto), sobremesa e finalização. Tudo isso com direito a trilha sonora especial, com som de piano e flauta ao vivo. As reservas podem ser feitas por meio do WhatsApp, no número (61) 99189-1509.

Foto – Acervo pessoal

Amor nas alturas (literalmente)

Até o dia 12 de junho, o Mezanino disponibiliza a Temporada Torre 360 BRB. Um projeto para os amantes terem um momento especial nas alturas, no mirante da Torre de TV. A 75 metros do chão, contará com música ao vivo, decoração exclusiva e um menu de quatro etapas harmonizado com um cenário incrível. Como prato principal, duas são as alternativas. Primeiro, o Raviolone Negro (foto), um raviolone de Nero de Sepia recheado com Camarão, crema de parmesão, redução de Champagne e crudo de Atum; e segundo, o Carré Tartufo, um Carré de Cordeiro grelhado com polenta trufada, pesto de rúcula, lascas de parmesão, farofa de amêndoas e baby life.

Foto – Camila Martins

Namorados que amam cozinha internacional

Imagina poder desfrutar de um menu especial feito por um chef internacional e premiado como o Jamie Oliver? E o melhor? Gratuitamente! Essa é a campanha Delícia de Amor, do Venâncio Shopping. Os visitantes têm até o dia 11 de junho para concorrer a um jantar especial no restaurante Jamie Oliver. Para isso, basta acumular R$250 em notas fiscais nas lojas participantes. O sorteio acontece dia 11 e os sortudos podem desfrutar do jantar no dia 23 de junho.

Foto – Acervo pesoal

Brasília e seus encantos para os namorados

A gastronomia de Brasília tem crescido em um ritmo aritmético. Há cinco anos, culinárias mais tradicionais como francesa e italiana estavam sempre no radar de quem visitava os restaurantes brasilienses. Hoje, o cenário evoluiu tanto que temos inúmeras possibilidades e vários mundos. O Greta, localizado no Lago Sul, o local surpreende pelo cenário idêntico a arquitetura grega e pelas deliciosas comidas mediterrâneas (foto). Luiza Melo e André Sampaio estão por trás dessa ideia incrível. Além do cenário grego, a cozinha também respeita todo o conceito grego dentro do menu. Para o Dia dos Namorados ou qualquer outra data, Greta é indispensável.

Foto – Acervo pessoal