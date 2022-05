Onde celebrar o Dia das Mães, novidade no Jardim Botânico e muito mais

Há ideias que já nasceram com um brilho genuíno. Localizado no Jardim Botânico, a Despensa do Basílio é uma daquelas ideias que enche a gente de brilho e esperança em Brasília. Idealizado pelo empreendedor Lucas Porto, há cinco anos, a despensa traz a ideia de uma mercearia de bairro: com insumos fresquinhos e excelente atendimento. Após muito sucesso, uma nova unidade surgiu no Jardim Botânico, onde os sócios Guilherme Salles (foto), Lucas Porto e Frederico Fenelon incrementaram a proposta com o Café do Basílio e Parrilla do Basílio. “Nossa ideia sempre foi trazer algo mais humanizado, mas que atendesse as demandas dos moradores do Jardim Botânico. Além disso, queríamos contribuir com a região”, enfatiza Guilherme, um dos sócios.

Foto – Leonardo Resende

Na nova unidade, quem assume as delícias do Café e da Parrilla, é o chef Carlos Boas, que traz cortes especiais com pedidos em formato de rotisseria. As guarnições também são um espetáculo a parte, com arroz, vinagrete, saladas especiais e acompanhamentos super saborosos. Entretanto, o chef ainda dá um show com os cortes especiais de bovinos, suínos e frangos. Inaugurado neste final de semana, o local já está surpreendendo quem quer dar uma pausa nas compras dentro da despensa e almoçar com muita qualidade.

Foto – Leonardo Resende

Inaugurado há pouco tempo, a Despensa do Basílio está com um menu incrível para café – que inclui três grãos especiais com quase 90 pontos, sensacional para um almoço com os cortes especiais da Parrilla e um mercado completo e com insumos de qualidade e acessibilidade. De vento em popa, essa é uma ideia que vai longe.

Dia das Mães como deve ser

Depois de nos presentear com as mil e uma maravilhas da Páscoa, o Nube Café das confeiteiras Sofia e Joana Peixoto trouxeram toda sua criatividade para presentear aquela mulher mais importante de nossas vidas: nossas mães. Além dos tradicionais macarons, você pode escolher kits especiais como a Porcelana com 6 macarons (foto) (R$220), Caixa Mamuska (R$200), Caixa Matrona (R$135) e a Caixa Matrioska. As encomendas estão sendo realizadas até o dia 5 de maio, pelo WhatsApp (61) 99885-8481.

Foto – Acervo pessoal

Haná lança a modalidade Rodízio Light

O Haná Restaurante Japonês (408 Sul), um dos mais queridos points da culinária oriental de Brasília, lança uma novidade para quem quer desfrutar das suas delícias, o Rodízio Light (R$ 89,90 por pessoa). Com mais de 20 opções de sushis e niguis, além de robatas, yakissoba de legumes, ceviches, shimejis, hot philadelphias, camarão imperial, camarão ao alho e óleo, missoshiros e sobremesa, a modalidade de rodízio já está disponível na casa, no almoço e no jantar. Ambas as modalidades podem desfrutar do buffet da casa.

Foto – Acervo pessoal