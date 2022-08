Olivier Anquier, em entrevista exclusiva, conta sobre culinária e afeto na cozinha

Esses ingredientes são milenares: ativam qualquer memória nostálgica, relembra dos nossos tempos de menino e ainda aquece o coração. Os ingredientes em questão são amor, carinho, afeto e cuidado. Insumos que Olivier Anquier carrega em seus pratos desde sempre. E que harmonizaram perfeitamente para a próxima data, o Dia dos Pais. Por isso, o chef – que cedeu uma entrevista exclusiva ao JBr – conta que a extração desses ingredientes está, além do coração, na culinária, não na gastronomia. No último sábado, Olivier Anquier cozinhou para mais de 100 pessoas na Praça Central do Brasília Shopping, em mais uma edição do Mercadinho.

Foto – Telmo Ximenes. Olivier interage com a plateia e leva uma participante para cozinhar ao seu lado.

E para isso, o chef contou suas inspirações:

“A minha inspiração foi proveniente do cotidiano, do afetivo e do compreensivo. Eu pensei todo o menu em volta da questão afetiva.

O prato escolhido – que foi um Risotto de Azapas – foi baseado em ingredientes acessíveis, compreensíveis, realizáveis e sem a complexidade que a gastronomia traz”, destaca o chef.

Foto – Telmo Ximenes

Depois te lotar a Praça Central do Brasília Shopping com um cheirinho inconfundível de azeite, alho, azeitonas pretas e, é claro, presentear a plateia com o risotto, Olivier satisfez o público – que ele mesmo chamou de abelhinhas – com uma sobremesa. “Sobremesa é assim: começamos a fazer e um monte de abelhinhas aparecerem por conta do mel”, enfatizou durante a aula show do Mercadinho. O pospasto escolhido foi saboroso Crepe Suzette de Tangerina (foto). Antes de começar, Olivier contou a história do nome do crepe e serviu a deliciosa quitute doce para a plateia.

Foto – Acervo pessoal. O saboroso Crepe Suzette de Tangerina.