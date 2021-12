O sabor afetivo do sucesso

Sabe aquele cheirinho de bolo feito dentro de casa de vó? Flávio Cavalcante (foto), de Campina Grande, presenteou todos os brasilienses com essa proeza com o Bolos do Flávio. O que antes era um sonho, hoje adoça muitos habitantes de Brasília. “O sucesso do negócio tem a ver com o poder que um bolo simples, caseiro e feito na hora tem de nos remeter a memória afetiva”, destaca Flávio. Atualmente, suas lojas estão espalhadas por todo o Distrito Federal, 15, no total. A novidade do seu sucesso é a nova loja no Gilberto Salomão, que promete presentear os moradores do Lago Sul também.

Quintal da Dona Graça

Lembra do Quintal da Dona Graça? Uma iniciativa incrível localizada no Park Way (SMPW Qd. 4, Cj. 3, Lote 11) que iluminou nossos corações durante o período das festas juninas? Agora, o Quintal da Dona Graça está coberto da magia do Natal com todas a quitutes, delícias e comidinhas que deixam a gente naquele clima gostoso de Natal. Corre que é só até o dia 30 de dezembro.

Celebre em grande estilo

O badalado Totti Cucina – localizado na QI 11 do Lago Sul – está com ótimos menus de confraternização para fim de ano. As sugestões são válidas para almoço e jantar, sem a necessidade de quantidade mínima ou máxima de pessoas por grupo. O Menu 1 inclui uma entrada, um prato principal, uma sobremesa, águas com e sem gás, refrigerante e café ao valor de R$ 165,00 (taxa de serviço não inclusa).

Novo The Coffee

Falando em badalação, a quadra Qi 11 do Lago Sul está ficando cada vez melhor. Para quem ainda não conheçe, o The Coffee acabou de chegar no Lago Sul com a sua unidade na quadra Qi 11. Com o método grab and go, a nova unidade reserva novidades como a venda acessórios exclusivos, o drip coffee quente e iced (mais conhecido como café coado) e um grão de 90 pontos (muito raro na capital!)

