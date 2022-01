O Food Marketing do Futuro: sabores nas telas dos eletrônicos

O Food Marketing vislumbra um novo universo, a reprodução de sabores de alimentos em telas de eletrônicos, como computadores, laptops, smartfones e TVs.

Já é possível a reprodução de sabores de alimentos em telas de computadores, laptops, smartfones e TVs, o que abre um novo universo ao Food Marketing, o marketing de alimentos.

O professor, pesquisador e inventor Homei Miyashita, da Universidade Meiji em Tóquio, que trabalha com uma equipe de cerca de 30 alunos, desenvolveu um protótipo de tela de TV lambível que pode imitar sabores de alimentos.

Isso mesmo! Você lambe a leta do eletrônico e sente o sabor de um determinado alimento! Como isso é possível?

Tudo começou quando o Prof. Miyashita desenvolveu um protótipo de “tela para lamber” que, quando inserido na boca, pode recriar diversas sensações gustativas associadas aos alimentos.

O dispositivo contava com eletrólitos inseridos em cinco géis, que quando distribuídos intencionalmente, pode recriar os cinco sabores básicos: azedo, doce, amargo, salgado e umami.

O processo emprega eletroforese, a migração de partículas microscópicas ativadas por uma carga elétrica distribuída em cinco tubos, que quando tocam a língua, a pessoa percebe as cinco sensações gustativas, onde alguns gostos podem ser intensificados enquanto outros diminuem.

Trata-se da manipulação do paladar humano, “Como uma tela ótica que usa luzes de três cores básicas para produzir cores arbitrárias, […] essa tela pode sintetizar e distribuir sabores arbitrários junto com os dados adquiridos por sensores de sabor”, disse Miyashita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O dispositivo, contou Miyashita, “[…] permitiu que os usuários experimentassem o sabor de tudo, desde balas de goma a sushi, sem ter que colocar um único alimento na boca”.

O Prof. Miyashita se inspirou na pesquisa de Hiromi Nakamura, que em 2011, conseguiu uma “gustação aumentada” enviando cargas elétricas por meio de palitinhos, garfos e canudos para criar gostos que os humanos não podiam perceber apenas com a língua.

Da panela às telas digitais

Recentemente, o Prof. Miyashita e sua equipe criaram um dispositivo chamado Taste the TV (TTTV), que usa um carrossel de 10 latas de sabores que borrifam combinações para criar paladares de alimentos.

A amostra de sabor então rola em um filme higiênico sobre uma tela de TV plana para o espectador experimentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O objetivo é possibilitar que as pessoas vivam algo como comer em um restaurante do outro lado do mundo, mesmo estando em casa”, contou o Prof. Miyashita.

Na demonstração ocorrida para repórteres, a estudante de 22 anos da Universidade, Meiji Yuki, solicitou à tela que queria provar chocolate doce. Uma voz automatizada repetiu o pedido e jatos de sabor borrifaram uma amostra em uma folha de plástico.

“É doce como calda de chocolate.”, relatou a estudante aos presentes.

O grupo de pesquisadores e inventores espera contribuir no aprimoramento da interação e conexão das pessoas com o mundo exterior, proporcionando novas experiências sensoriais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Food Marketing e Health do Futuro

Inicialmente, imagine-se assistindo um programa de culinária pela TV onde o Chef está cozinhando um delicioso bolo de cenoura com aquela cobertura crocante de chocolate.

Depois de passar um tempo assando no forno, o Chef o retira, corta a primeira fatia, coloca em um prato e sugere que você experimente o sabor do bolo, lambendo um local específico de sua TV, LapTop ou Celular com a função Smart Food.

Que tal então você estar assistindo a um comercial de lançamento de um suco natural de uma fruta exótica, e a empresa convida você a experimentar o novo sabor?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ou ainda, que uma multinacional te convide para participar de uma experiência de degustação virtual de uma comida a ser lançada, como teste de sabor e paladar para o seu país?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pois bem, são situações imaginárias que podem se tornar realidade em poucos anos!

Dessa forma, pode-se permitir que pessoas tenham experiências sobre novos e velhos sabores de produtos de amigos, Chefs, sommeliers, cozinheiros, empresas e organizações, remotamente.

Além disso, pode-se relacionar essas tecnologias a uma variedade de dispositivos, como talheres e copos, manipulando o sabor dos alimentos naquele momento, como, por exemplo, aplicar o sabor de morango ou chocolate em uma fatia de pão comum.

Em uma das experiências, foi usada algas marinhas secas onde os sabores de sal e azedo foram manipulados para se aproximarem à sensação de consumir sushi.

Igualmente, que pessoas experimentassem o sabor de balas de goma, sem terem que colocar um único alimento na boca, bem como puderam desfrutar de um saboroso bife virtual ou sundae de sorvete sem bagunça e sem sujeira no preparo.

Do mesmo modo, essas tecnologias podem ser aplicadas na área da saúde, como, por exemplo, com pessoas que trabalham no controle de peso ou alérgicos alimentares, que continuariam sentido o sabor dos alimentos restringidos.

De maneira idêntica, as pessoas com hipertensão, que devem restringir a ingestão de sal, continuariam sentindo o sabor em alimentos sem consumir o produto.

Assim, não fique surpreso se um dia desses você ver alguém passando na rua lambendo a tela do celular!

87▲—————————————————————————–

Prof. Manfrim, L. R.

Fanático em Gestão Estratégica (Mestrado). Obcecado em Gestão de Negócios (Especialização). Compulsivo em Administração (Bacharel). Consultor pertinente, Professor apaixonado, Inovador resiliente e Intraempreendedor maker.

Explorador de skills em Gestão de Pessoas, Gestão Educacional, Visão Sistêmica, Holística e Conectiva, Marketing, Inteligência Competitiva, Design de Negócios, Criatividade, Inovação, Empreendedorismo e Futurismo.

Coautor do Livro “Educação Empreendedora no Distrito Federal”. Colaborador no Livro “O futuro é das CHICS: como construir agora as Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis”.

Navegador atual nos mares do Banco do Brasil, Jornal de Brasília, Arena Consulting Brasil e Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Já cruzei os oceanos da Universidade Cruzeiro do Sul, Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), Nova Didáttica Educação e Desenvolvimento, Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro-SP (IMESB), Cia Paulista de Força e Luz (CPFL), Nossa Caixa Nosso Banco, Microlins SP, Sebrae DF e Governo do Distrito Federal.

Contato para palestras, conferências, mentorias, hackathons e pitchs: [email protected]

▲ Linkedin – Prof. Manfrim

Ao utilizar os conteúdos desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, por elegância, cortesia e educação, cite a fonte e o autor.

_____________________________________________________________________________